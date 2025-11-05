고양시, 경기침체 속 지원 확대…소상공인 경쟁력 높인다

한가위 맞이 전통시장에 방문한 이동환 고양시장. 고양시 제공

우선 시는 경기신용보증재단과 협력해 ‘소상공인 특례보증사업’을 운영, 담보력이 부족한 영세사업자의 자금난 해소를 지원하고 있다. 시 출연금을 재원으로 한 특례보증을 통해 제1금융권 은행 대출이 가능하며, 업체당 최대 5000만원까지 보증받을 수 있다.

이동환 고양시장은 “지속되는 경기침체 속에서도 소상공인과 전통시장은 지역경제의 뿌리이자 시민 생활의 기반”이라며 “자금 지원뿐 아니라 경영환경 개선, 상권 조직화 등으로 자생력을 키우는 실질적 지원을 이어가겠다”고 말했다.