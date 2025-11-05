메가하우스 공식샵, 홍대 AK플라자 3층에 문 열어

오픈을 기념해 방문객에게는 ‘메가 캠퍼스 학생증’이 증정된다. 이 학생증은 구매 고객 한정으로 제공되며, 마치 ‘메가 캠퍼스’의 학생이 된 듯한 체험적 재미를 더한다.

메가 캠퍼스 매장에서는 오픈을 기념해 한정판 굿즈가 선착순으로 제공되며, 매달 신제품이 정기 입고된다. 또한 한국에서는 처음으로 일본 현지 메가하우스 한정 프로모션이 그대로 진행될 예정으로, 일본 현지 팬들이 즐기던 특별 이벤트를 국내에서도 경험할 수 있다. 이 외에도 디오라마 포토존, 시즌별 전시 교체, ‘나의 최애 공간 만들기’ 체험 등 팬 참여형 프로그램이 꾸준히 운영될 예정이다.