인천시, 13일 수능 대비 특별수송대책 시행
인천시는 오는 13일 치러지는 2026학년도 대학수학능력시험 당일 수험생들이 안전하고 원활하게 시험장에 도착할 수 있도록 특별수송대책을 시행한다고 5일 밝혔다.
올해 인천지역 수능 응시자는 총 3만143명이다. 수능 당일에는 수험생, 학부모, 감독관 등이 시험장으로 이동하기 때문에 평시보다 교통량이 증가할 것으로 예상된다.
시는 수능 당일 등교 시간대인 오전 6시부터 8시10분까지 시내버스 집중배차를 통해 운행 간격을 단축하고, 시험장을 경유하는 노선버스 전면에는 ‘대학수학능력시험장 경유’ 안내표지판을 부착해 운행할 계획이다. 이를 통해 수험생들이 버스 정류장에서 경유 노선을 쉽게 확인하고 시험장까지 신속하게 이동할 수 있도록 지원한다.
도시철도는 예비 차량 3대를 확보해 비상 시 즉시 투입할 수 있도록 준비한다. 또 시험장 주변 주요 역사 21곳에 고사장 안내문을 부착하고 안내 인력 48명을 배치해 수험생 이동 동선을 안내하고 돌발상황에 대응할 방침이다. 이와 함께 별도의 열차운행 지원반 14명을 투입해 열차 지연 등 돌발상황 발생 시 즉각 조치할 수 있도록 대응 체계를 갖출 예정이다.
택시업계와 협조를 통해서는 수험생 등교 시간 동안 지하철역·버스정류소와 시험장 간 집중 운행을 추진한다. ‘수험생 먼저 태워주기’ 운동도 함께 전개한다. 특히 장애인콜택시는 등록 수험생과 동반 보호자가 자택에서 시험장까지 무료 왕복 이용이 가능하도록 운영된다. 시와 군·구의 관용 차량 또한 비상대기 체제를 유지해 돌발상황 발생 시 수험생의 시험장 이동을 신속하게 지원한다.
장철배 시 교통국장은 “수험생들이 교통 걱정 없이 시험에 집중할 수 있도록 시험장 이동 경로를 중심으로 특별수송을 할 계획”이라며 “모든 수험생들이 안전하고 편안하게 시험장에 도착할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
