고흥산 농수산물, 세계서 통했다…전국 군 단위 ‘수출 1위’ 달성

공영민 군수 해외수출 직접 진두지휘해 성과 이끌어



전국 군 단위 2022년 6위, 2년 만에 3위, 올해는 1위로 우뚝



김·유자·미역 등 프리미엄 시장 안정적 진입 확인

지난 3월 20일 고흥군과 인도네시아 자바슈퍼푸드사 고흥 농수산물 500만 달러 수출협약 체결( 왼쪽부터 인도네시아 자바슈퍼푸드사 필립배 대표, 공영민 고흥군수) 고흥군 제공

전남 고흥군은 올해 10월 기준 농수산물 수출액 9970만 달러를 기록하며, 전국 군 단위 지자체 가운데 수출 1위를 달성했다고 5일 밝혔다.



작은 농어촌 지역이 전국 정상에 오른 것은 매우 이례적인 성과로, ‘고흥 농수산물’의 글로벌 경쟁력을 확실히 입증했다는 평가다.



고흥군의 수출 실적은 최근 몇 년간 눈부신 상승세를 이어왔다. 2022년 8521만 달러로 전국 군 단위 6위에 머물렀던 고흥군은 불과 2년 만인 2024년에 1억2015만 달러를 달성하며 전국 3위로 급상승했다. 올해는 10월까지 이미 9970만 달러를 기록해 같은 기간 전국 군 단위 중 가장 높은 실적을 보이며 사상 첫 1위라는 새 역사를 썼다.



이번 성과의 배경에는 공영민 고흥군수의 적극적인 해외 수출개척 활동이 꼽힌다. 공 군수가 직접 해외 수출개척단을 이끌고 일본, 인도네시아 등 주요 시장을 잇달아 방문해 현지 바이어와 협약을 체결하며 고흥 농수산물의 우수성을 알리는 데 앞장서며 성과로 이어졌다.



그 결과 고흥산 김·유자·미역 등 주요 품목이 해외 프리미엄 시장에 안정적으로 진입했고, 수출이 꾸준히 늘어나는 실질적 성과로 이어졌다. 현장 중심의 수출 행정이 단순한 판로 개척을 넘어 지속 가능한 ‘고흥군형 수출 모델’의 기반을 다진 것이다.





공영민(사진) 군수는 “이번 성과는 고흥 농어민들의 땀과 정성, 그리고 군민 여러분의 든든한 응원이 함께 만들어낸 자랑스러운 결과”라며 “연말까지 반드시 1위 자리를 지켜내 고흥군이 명실상부 대한민국 농수산물 수출의 중심지임을 입증하겠다”고 말했다.



고흥군은 수출 전 과정을 행정이 직접 관리·지원하고 농어민은 생산에만 전념할 수 있는 ‘고흥군형 수출 모델’을 정착시켜 왔다. 행정이 든든한 버팀목이 되고 농어민이 안심하고 생산에 매진할 수 있는 구조가 고흥이 전국 1위에 설 수 있었던 핵심 비결로 평가된다.



고흥군은 앞으로도 해외 소비자 취향에 맞춘 제품 개발과 글로벌 유통망 확충에 속도를 높여 지역 농어민 소득 증대와 지역경제 활성화를 함께 이뤄나갈 계획이다.



고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



