곤지암리조트, 스키 시즌 ‘얼리버드 리프트권’ 선착순 판매
곤지암리조트가 다가오는 2025/26 스키 시즌 오픈에 앞서 ‘곤지암리조트 스키장 얼리버드 리프트권’을 7일부터 선착순 판매한다고 5일 밝혔다. NOL에서 7일부터 11월 30일까지 약 4주간 진행된다. 해당 기간에는 2025/26시즌 스키 리프트권을 사전에 정상가 대비 30% 할인된 특가로 한정 구매할 수 있으며, 구매 상품은 12월 초 예정돼 있는 개장일부터 12월 24일까지 이용할 수 있다.
곤지암리조트 얼리버드 판매 상품은 스키 리프트권 4시간, 6시간권과 스키나 보드 장비세트가 포함된 리프트렌탈 패키지 등 3종으로 구성돼 있다. 판매 가격은 일반가 30% 우대가격이 적용ejp 주중 기준 4시간 5만 7000원, 6시간권은 6만 1000원이며, 스키/보드세트가 포함된 렌탈 패키지 상품은 주중 4시간권 기준 8만 1000원이다.
곤지암리조트 스키장은 2025/26시즌 스키어에게 더 쾌적하고 편리한 프리미엄 스키라이프를 선사하기 위해 슬로프 정원제 및 초중급 슬로프 확대 등 쾌적한 슬로프 환경 조성에 더욱 힘쓸 예정이다. 더 다양한 스키어가 라이프스타일에 따라 즐길 수 있는 고품격 스키 라이프를 경험할 수 있다. 국내 스키장 중 유일하게 주중 오전 8시, 주말 오전 7시에 개장해 더 이른 아침부터 설원의 짜릿함을 만끽할 수 있으며, 다채롭게 구성한 스키 상품으로 저마다의 일상에 적합한 맞춤형 상품을 자유롭게 선택하여 즐길 수 있다.
또한 국내 스키장 최초로 도입한 ‘스키 모바일 퀵패스’로 더 빠르고 편리한 스키경험을 제공한다. 이를 통해 모바일 앱 하나로 리프트권 예매부터 입장까지 한 번에 가능하며, 매표소나 키오스크를 거치지 않고 슬로프 입장을 할 수 있어 대기와 준비 시간을 단축하여 신속하고 편리한 스키를 즐길 수 있다.
