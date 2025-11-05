[속보] 코스피 4000선 붕괴…매도 사이드카 발동
코스피가 5일 장 초반 4% 넘게 하락해 4000선을 내줬다. 지난달 27일 장중 사상 처음 4000선을 돌파한지 7거래일 만이다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피 시장은 전장보다 1.61% 내린 4055.47로 출발했다. 9시22분에는 3966.41까지 하락하기도 했다. 9시40분 기준 3944.71로 하락했다.
급락세에 한국거래소는 이날 오전 9시36분 코스피 시장에 매도 사이드카를 발동했다. 지난 4월7일 도널드 트럼프 대통령의 관세로 인해 증시가 출렁인 후 올해 두번째 사이드카 발동이다. 사이드카는 코스피200 선물 지수가 전일 종가 대비 5% 이상 상승 또는 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.
이틀 전 ‘11만 전자’를 달성했던 삼성전자도 3.8% 하락해 10만900원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 5.46% 하락해 55만4000원을 기록했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
