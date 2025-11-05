김태균 전남도의회 의장, ‘인공태양 연구시설 전남 유치’ 릴레이 챌린지 동참
“에너지 산업 기반·연구 역량 두루 갖춘 전남이 가장 적합”
김태균(사진) 전남도의회 의장이 인공태양(핵융합) 연구시설의 전남 유치를 기원하며 릴레이 챌린지에 동참했다.
5일 전남도의회에 따르면 이번 챌린지는 인공태양 연구시설 전남 유치를 위한 지역사회의 관심 제고와 공감대 확산을 목적으로 마련됐다.
인공태양은 태양의 에너지 원리를 지상에서 구현하는 차세대 청정에너지로, 탄소 없는 지속 가능한 미래를 여는 ‘꿈의 기술’로 불린다.
김 의장은 “인공태양 연구시설은 한전과 한국에너지공대 등 연구 역량과 인프라, 지진에 안전한 기반암 지질을 두루 갖춘 전남이 가장 적합한 곳”이라며 “전남도의회도 도민과 함께 유치 성공을 위해 모든 역량을 모으겠다”고 말했다.
김 의장은 다음 릴레이 주자로 이현창, 나광국 도의원을 지목했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
