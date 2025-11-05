예비 26학번 할인… 롯데월드, 수험생 특별 이벤트 진행
롯데월드가 한 해 동안 고생한 수험생을 위한 특별 할인 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다. 이번 이벤트는 수능 당일인 오는 13일부터 30일까지 롯데월드 전국 4개 사업장(어드벤처, 어드벤처 부산, 아쿠아리움, 서울스카이)에서 진행한다. 이번 혜택을 받기 위해서는 현장 매표소에서 2026학년도 대학수학능력시험 수험표 및 신분증 등 본인 확인이 가능한 증빙을 제시하면 된다.
어드벤처와 어드벤처 부산에서는 예비 26학번이 될 수험생을 대상으로 종합이용권을 각각 2만6000원, 2만원에 제공한다. 어른과 청소년 모두 동일한 금액으로 이용 가능하다. 신나는 어트랙션을 타고 즐거운 공연을 보며 수능 준비로 쌓인 스트레스를 풀어보자. 어드벤처와 어드벤처 부산은 2007년생 한정 온라인 예매도 가능하다.
아쿠아리움과 서울스카이는 입장권을 각각 50% 할인한 1만7500원, 1만5500원에 제공한다. 아쿠아리움에서는 귀여운 해양 생물을 보며 힐링할 수 있고, 서울스카이에서는 탁 트인 전망대에 올라 서울 전경을 바라보며 소원을 빌고 새로운 마음을 다잡을 수 있다.
이번 수험생 특별 할인 관련 자세한 내용은 각 사업장 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
