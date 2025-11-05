소프라노 임선혜 “25년 만에 헤레베헤 선생님께 거짓말 고백했어요”

올해 국제무대 데뷔 25주년 …12일 마포아트센터에서 리사이틀

올해 국제무대 데뷔 25주년을 맞은 소프라노 임선혜가 최근 서울 마포구 마포아트센터에서 국민일보와 인터뷰하고 있다. 권현구 기자

지난 2013년 필립 헤레베헤가 지휘하는 샹젤리제 오케스트라 & 콜레기움 보칼레 겐트의 ‘레퀴엠’ 공연에서 임선혜가 노래를 마친 뒤 박수를 받고 있다. LG아트센터

‘고음악 디바’에서 ‘예술가곡 디바’로도 인정



지난 3월 르네 야콥스가 지휘하는 B'Rock 오케스트라의 헨델 오라토리오 ‘시간과 깨달음의 승리’ 공연을 마친 후 임선혜(맨앞 오른쪽에서 첫 번째)와 성악가들, 연주자들이 관객에게 인사하고 있다. (c)예술의전당

한국 가곡의 매력을 알리고 싶은 꿈



지난달 대학로 예술가의집에서 열린 하우스콘서트에서 임선혜는 한국 가곡의 역사 100년을 렉처 콘서트 형식으로 선보였다. (c)하우스콘서트

남자 대신 여자가 부르는 세레나데의 매력



지난 2012년 고양아람누리가 제작한 오페라 ‘피가로의 결혼’에서 임선혜(왼쪽)가 여주인공 수잔나로 출연했다. (c)고양문화재단

