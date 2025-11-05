쿠팡 3분기 영업이익 52% 증가…매출 13조원 육박
3분기 매출 12조8455억원·영업이익 2245억원
쿠팡서 한 번이라도 구매한 ‘활성 고객 수’ 2470만명
쿠팡이 3분기 매출 약 13조원을 기록하며 분기 기준 사상 최대를 기록했다. 1, 2분기에 이어 3분기에도 2000억원이 넘는 영업이익을 냈다.
미국 뉴욕증시 상장사인 쿠팡Inc는 올해 3분기 영업이익이 2245억원(1억6200만달러·분기 평균 환율 1386.16원 기준)으로 지난해 같은 기간보다 51.5% 증가했다고 5일 공시했다.
이는 지난 1분기 영업이익인 2237억원와 비슷하고 2분기 2093억원보다 소폭 증가한 수준이다. 사상 최대였던 지난해 4분기 4353억원 보다는 낮다.
3분기 매출 대비 영업이익률은 1.7%다. 지난해 같은 기간인 1.38% 보다 개선됐지만 올해 1분기 1.9%보다 낮고 2분기 1.7%와 같다.
매출은 12조8455억원(92억6700만달러)으로 20% 늘며 분기 기준 최대를 기록했다. 당기순이익은 1316억원(9500만달러)으로 51% 증가했다.
사업 부문별로 보면 핵심사업인 프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·마켓플레이스·로켓그로스) 매출이 11조615억원(79억8000만달러)으로 지난해 같은 기간보다 18% 늘었다.
쿠팡에서 한 번이라도 제품을 구매한 고객 수를 뜻하는 ‘활성 고객 수’는 2470만명으로, 1년 전보다 10% 늘었다.
프로덕트 커머스 부문의 고객 1인당 매출은 44만7730원(323달러)으로 7% 증가했다.
대만·파페치·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출은 1조7839억원(12억8700만달러)으로 지난해 동기보다 31% 늘었다.
성장사업 부문의 조정 에비타(EBITDA·상각 전 영업이익) 손실은 4047억원으로 지난해 같은 기간보다 134.6% 증가했다.
쿠팡Inc는 이번 3분기 280만주 규모(8100만달러·약 1100억원)의 클래스A 보통주를 자사주로 매입했다고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
