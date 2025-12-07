[작은영웅] “얼굴 보니 너무 어리더라” 지하철 몰카범 끝까지 따라가 잡은 사나이 (영상)

개찰구 밑으로 빠져나가려는 청년을 필사적으로 막은 남다른 시민 의식

지하철 승객들이 한 남자를 에워싼 이유



김용준씨

“잡고 놓치고, 잡고 놓치고 하다가 게이트에서는 거의 놓치기 직전이었어요. 절대 놓치면 안 된다는 생각이 들면서... 도와주세요... 소리를 쳤거든요”



김용준씨

“얼굴 보니까 너무 어리더라고요. 피해자분도 바지가 길었는데, 뭐 때문에 이걸 찍은 거지. 의아했어요. 이해가 안 됐습니다. 한 번 성공하고 두 번 성공하고 그러면 점점 습관처럼 촬영하고 다니는 걸 조기에 발견해서 처벌 받고 그러면 정신을 차리고 안 하지 않을까”



▲ 영상으로 보기!

우리 사는 세상을 살만하게 만들어 주는

‘작은영웅’들의 이야기를 계속 들려드릴게요

유튜브에서 ‘KMIB(작은영웅)’을 검색하세요