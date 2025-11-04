경남대·북한대학원대, 한반도 통일리더 네트워크 ‘통일미래포럼’ 출범
경남대학교는 한반도 평화와 통일을 위한 새로운 리더 네트워크 ‘통일미래포럼’이 지난달 31일 경남대 창조관에서 창립총회를 열고 공식 출범했다고 4일 밝혔다.
이 포럼은 북한·통일 교육과 연구 분야에서 권위를 자랑하는 경남대학교와 북한대학원대학교의 ‘통일미래최고위과정’ 수료생들을 주축으로 결성된 전국 단위 네트워크다. 한반도의 평화·통합·미래전략을 연구하고 민간 차원의 협력 모델을 모색하기 위해 만들어졌다.
지난 2017년 3월 첫 기수를 시작으로 현재 14기까지 행정대학원 주관으로 운영된 통일미래최고위과정은 실무와 학문을 겸비한 총 1562명의 통일 리더를 배출했다. 수료 후에는 기수별 원우회를 결성해 통일정책, 외교, 안보 등 다양한 분야에서 협력 네트워크를 구축해 왔다.
‘통일미래포럼’은 수료생 전체가 참여하는 통합형 민간 싱크탱크 역할을 수행한다. 통일·외교·안보 분야의 전문성과 현장 경험을 공유하며 정책 제안·연구 교류·사회공헌 활동도 추진할 예정이다.
또 정기 포럼과 정책 세미나 등을 통해 통일 담론의 사회적 확산과 지역 중심의 협력 강화에 나선다. 국내외 연구기관과도 연대해 한반도 평화와 통합을 위한 지속 가능한 협력 생태계를 구축해 나갈 계획이다.
박재규 경남대 총장은 “한반도를 둘러싼 국제 정세가 복잡하고 미·중 전략 경쟁, 북핵 문제, 글로벌 공급망 재편 등은 기존 시각을 넘어선 통합적 사고와 장기 전략을 요구하고 있다”며 “통일미래포럼이 미래를 설계하고 비전을 제시하는 지성의 공론장으로서 ‘지적 나침반’과 ‘미래전략 싱크탱크’ 역할을 수행해 줄 것으로 믿는다”고 말했다.
