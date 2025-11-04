경남도의회, 동대구~창원 고속화철도 국가계획에 반영 요구
경남도의회는 4일 ‘동대구~창원 고속화철도 제5차 국가철도망 계획 반영 촉구 성명서’를 발표하고, 국가 균형발전의 실질적 이행을 위해 정부가 제5차 국가철도망 계획에 동대구~창원 고속화철도를 반드시 반영할 것을 촉구했다.
도의회는 성명에서 “경남은 철도교통 오지로 도민이 불편을 겪고 있음에도 제4차 국가철도망 계획에 동대구~창원 고속화철도가 반영되지 않아 수도권 집중이 심화되고 경남경제는 침체와 소멸위기로 내몰리고 있다”며 “지속가능한 경남발전과 도민의 철도교통 편리를 위해 제5차 국가철도망 계획에 반드시 반영돼야 한다”고 밝혔다.
또 “정부가 추진 중인 초광역경제권 정책의 성공을 위해서는 권역 간 인적·물적 교류를 촉진할 광역철도체계가 뒷받침돼야 하고, 동대구~창원을 연결하는 고속화철도는 영남권을 하나의 초광역 생활·경제권으로 묶는 국가 핵심 인프라”라고 강조했다.
최학범 의장은 “경남의 발전과 국가 균형발전의 핵심은 지역간 연결성 강화에 있다”며 “정부는 제5차 국가철도망 계획에 동대구~창원 고속화철도를 반드시 반영해 균형성장 약속을 실천으로 증명해야 한다”고 말했다
이어 최 의장은 “경남도와 창원시가 공동으로 추진 중인 ‘동대구~창원 고속화철도 조기 반영 촉구’ 서명운동에 많은 도민이 참여해 줄 것을 호소한다”며 “도의회 역시 도민과 뜻을 함께해 이 염원이 정부에 전달될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
