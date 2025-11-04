시사 전체기사

삼성전자 하청 노동자 사망사고…노동부 “수사 착수”

입력:2025-11-04 17:34
수정:2025-11-04 18:17
공유하기
글자 크기 조정

최근 삼성전자 사업장에서 하청업체 노동자가 일하다 사망하는 사고가 발생했다.

4일 고용노동부에 따르면 이날 오전 10시 경기 수원에 있는 삼성전자 사업장에서 하청업체 소속 37세 남성이 하역 작업을 준비하던 중 트럭에서 떨어진 무게 340㎏의 코일에 사망했다. 삼성전자는 해당 하청 업체와 물류 업무 위탁 계약을 체결한 원청이다.

노동부는 경기지청 산재예방지도과를 통해 즉각 사고 조사에 착수했다. 사고 원인을 파악하고 산업안전보건법과 중대재해처벌법 위반 여부를 따질 방침이다. 노동부는 작업 중지 명령도 내렸다.

노동부 관계자는 “실질적인 계약 관계, 재해자 고용 형태 및 소속, 책임 소재 등을 밝혀낼 계획”이라고 말했다.

세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“마운자로 2.5㎎ 15만원, 비만약 사러 일본 갑니다”
이천수, 사기 혐의로 피소…“1억 빌리고 연락 끊겨”
전세 대란 또 오나…건산연 “내년 전세 4.0% 상승” 전망
“내 아기가 아닌데”…잇단 신생아 뒤바뀜 사고 어쩌나
[단독] 천호동 흉기난동 피의자는 조합장 출신…3명 부상 병원 이송
“발톱좀 깎아봐”…페루 국회의원 보좌진 갑질에 ‘발칵’
한동훈 “이재명 계엄령 가능성”…민주당 “제정신이냐”
이 대통령, 국유자산 매각 중단 긴급 지시… “헐값 매각 우려”
국민일보 신문구독