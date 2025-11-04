금융투자협회, 제7대 협회장 후보 공모 돌입
금융투자협회가 서유석 현 회장의 후임을 뽑는 차기 협회장 후보자 공모 절차에 돌입했다고 4일 밝혔다.
금투협 후보추천위원회는 이날부터 오는 19일 오전 10시까지 제7대 협회장 후보자 공모를 진행한다. 후추위는 서류와 면접 심사 절차를 거쳐 최종 후보자를 선정할 예정이다. 이후 회원 총회를 열고 최종 후보자를 대상으로 투표를 실시해 차기 협회장을 선임한다.
제7대 협회장의 임기는 내년 1월부터 오는 2028년 12월까지 총 3년이다.
현재까지 공식적으로 출마 의사를 밝힌 이는 황성엽 신영증권 사장과 이현승 전 KB자산운용 대표이사 2명이다. 업계에서는 박정림 전 KB증권 사장과 유상호·정일문 한국투자증권 부회장 등이 출마할 수 있다는 관측이 나오고 있다. 서 회장의 연임 도전 여부도 주목된다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사