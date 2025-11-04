갤럭시 디지털·비댁스·수호아이오, 원화 스테이블코인 맞손
디지털 금융 인프라 구축 MOU 체결
‘KRW1’ 기반 결제·청산망 공동 추진
글로벌 디지털 자산 기업 갤럭시 디지털(Galaxy Digital)이 국내 디지털 자산 수탁 플랫폼 비댁스(BDACS), 블록체인 기술 기업 수호아이오(SOOHO.IO)와 손잡고 원화 스테이블코인 기반 디지털 금융 인프라 구축에 나섰다.
4일 비댁스에 따르면 3사는 디지털 자산 인프라 개발과 원화 스테이블코인 생태계 확장을 목표로 양해각서(MOU)를 체결했다. 이번 협약을 통해 글로벌 금융 서비스와 기관급 커스터디, 블록체인 기반 결제·청산 인프라 등 각 사의 핵심 역량을 결합해 디지털 금융 혁신을 가속화하고, 한국과 글로벌 시장에서 성장 기회를 확대한다는 계획이다.
특히 이번 협력은 한국의 ‘가상자산기본법 2단계 시행’과 ‘디지털자산혁신법’ 논의에 선제적으로 대응하기 위한 행보로 평가된다. 3사는 전용 인프라를 구축하고 국내외 파일럿 프로젝트를 추진하는 한편, 원화 스테이블코인 생태계 구축을 위한 개념검증(POC·Proof of Concept)을 진행한다.
비댁스는 협약하에 디지털 자산 커스터디 서비스를 제공하고, 국내 최초 원화 스테이블코인 ‘KRW1’을 활용한 송금·환전 등 유스케이스 개발을 지원한다. 수호아이오는 한국은행의 중앙은행 디지털화폐(CBDC·Central Bank Digital Currency) 실험 사업인 ‘한강 프로젝트’ 참여 경험을 바탕으로 기술 자문과 파일럿 프로젝트를 수행하며, 기관 전용 스테이블코인 기반 외환 정산망 구축에도 협력한다.
갤럭시 디지털은 글로벌 결제 네트워크와 결합한 장외거래(OTC) 및 온·오프램프(On/Off-Ramp) 서비스를 통해 거래 확장성을 높이고, 규제 친화적인 스테이블코인 기반 인프라 조성을 지원할 예정이다.
앞서 비댁스는 해킹 위협을 최소화하기 위해 갤럭시 그룹 계열사 GK8을 커스터디(Impenetrable Custody) 기술 파트너로 선정한 바 있다.
존 케이힐(John Cahill) 갤럭시 디지털 아시아태평양 총괄COO는 “한국의 주요 스테이블코인 발행사 및 파트너사와의 협력을 통해 글로벌 경험과 전문성을 접목하게 되어 기쁘다”며 “이번 협력이 한국 디지털 자산 생태계의 지속 가능한 성장 기반이 되길 기대한다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사