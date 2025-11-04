넥써쓰, 3분기 영업익 3억원

넥써쓰는 “지난 9월 30일 출시한 블록체인 MMORPG ‘로한2 글로벌’의 서비스를 순조롭게 이어가고 있다”면서 “

넥써쓰는 오는 11일 블록체인 리듬게임 'SHOUT!'를 출시하는 등 다양한 장르의 게임을 순차적으로 선보인다고 덧붙였다. 오는 13일 개막하는 게임전시회 지스타에는 B2B 부스를 마련한다.