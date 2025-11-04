넥써쓰, 3분기 영업익 3억원
‘블록체인 사업’에 주력하는 넥써쓰가 지난 3분기 3억원을 벌어들였다.
3일 공시에 따르면 넥써쓰는 연결기준 매출 92억원, 영업이익 3억원, 당기순손실 1억5000만원을 기록했다.
매출은 전년 동기 대비 88.7% 상승했으나 영업이익은 70.21% 줄었다.
넥써쓰는 “지난 9월 30일 출시한 블록체인 MMORPG ‘로한2 글로벌’의 서비스를 순조롭게 이어가고 있다”면서 “크로쓰 플랫폼은 생태계 확장을 통해 지난달 기준 온체인 트랜잭션 약 80만 건, 탈중앙거래소(DEX) 거래량 약 2만 건, 월간 활성 지갑수(MAW) 누적 약 80만 건을 기록했다”고 밝혔다.
넥써쓰는 오는 11일 블록체인 리듬게임 'SHOUT!'를 출시하는 등 다양한 장르의 게임을 순차적으로 선보인다고 덧붙였다. 오는 13일 개막하는 게임전시회 지스타에는 B2B 부스를 마련한다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
