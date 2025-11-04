인천시, 내년 예산 15조3129억원 편성…미래투자 강화

유정복 인천시장이 4일 인천시청 브리핑룸에서 내년도 인천시 예산안 규모 등을 설명하고 있다. 인천시 제공

인천형 민생지원 강화와 편리한 교통환경 지원 등 시민행복 체감사업에는 총 3조8000억원을 투입한다. 인천형 출생정책인 아이플러스(i+) 1억드림 646억원, i+ 길러드림 10억원, i+ 집드림 114억원 등을 반영했다. 대중교통비 경감을 위해 K-패스와 인천 i-패스에 658억원, 인천 i-바다패스 100억원을 편성하고 75세 이상 어르신들의 시내버스 무료 이용을 지원하는 i-실버패스를 새롭게 추진하기 위해 170억원을 반영했다.