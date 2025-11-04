시사 전체기사

부산은행·부산과학기술대, 지역상생 협약

입력:2025-11-04 17:01
공유하기
글자 크기 조정

스마트 캠퍼스 전환 맞손

BNK부산은행과 부산과학기술대학교가 지난 3일 부산과학기술대 총장실에서 ‘지역과 대학의 동반 성장을 위한 상생 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /BNK부산은행 제공

BNK부산은행이 부산과학기술대학교와 손잡고 지역과 대학의 동반 성장을 위한 상생 협력에 나섰다.

BNK부산은행은 지난 3일 오후 부산과학기술대학교 총장실에서 부산과학기술대학교와 ‘지역과 대학의 동반 성장을 위한 상생 업무협약’을 체결했다고 4일 밝혔다. 이번 협약은 대동대·동아대·동의과학대·신라대에 이어 다섯 번째 협약이다.

양 기관은 협약을 통해 ▲디지털 캠퍼스 전환 지원 ▲지역화폐 ‘동백전’ 활성화 ▲교직원·외국인 유학생 금융 편의 확대 ▲산학협력기업 금융지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

특히 BNK금융그룹이 추진 중인 ‘모바일 전용 대학생 스마트캠퍼스 플랫폼(캠퍼스락)’을 BNK시스템과 협업해 부산과학기술대에 도입할 계획이다. ‘캠퍼스락’은 모바일 학생증, 전자출결, 학사행정, 커뮤니티 기능을 하나의 앱으로 통합한 플랫폼으로, 현재 대동대·동아대·울산대·동의과학대 등에서 운영 중이다.

이번 협약으로 부산과학기술대 학생들은 디지털 학습환경 개선은 물론, 지역 연계 콘텐츠 ‘고메부산’ ‘라이프’ 등 BNK의 특화 서비스를 ‘캠퍼스락’을 통해 이용할 수 있게 된다. 또 부산시가 추진 중인 동백전 시민플랫폼 활성화를 위해 부산은행은 교직원과 학생의 계좌 개설과 카드 발급을 지원할 예정이다.

부산은행은 이 밖에도 교직원 맞춤형 금융상품, 외국인 유학생 계좌 개설·관리, 산학협력기업 정책자금 안내 등으로 협력 범위를 넓힐 방침이다.

이주형 부산은행 디지털금융그룹장은 “부산과학기술대학교와 함께 대학 교육의 디지털 전환을 선도하게 돼 뜻깊다”며 “앞으로도 지역대학과 협력 체계를 확대해 청년 인재 양성과 지역경제 활성화를 위한 프로그램을 지속 추진하겠다”고 말했다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
862
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
전세 대란 또 오나…건산연 “내년 전세 4.0% 상승” 전망
장기요양보험료 2년만에 인상…세대당 월 평균 517원 증가
‘강남 집’ 보유 국회의원 61명…5명 중 1명 다주택자
찌개에 세정제 탄 남편…아내 신고로 현행범 체포
[속보] 미국 국방장관 “한국 핵잠 도입 적극 지원”
“발톱좀 깎아봐”…페루 국회의원 보좌진 갑질에 ‘발칵’
[재계뒷담] 한 달 넘게 오픈톡 불참한, 카톡 개편 주도 홍민택 CPO
[단독] 캄보디아 범죄 악용될 우려에도… 韓, 1000억 들여 전력망 깐다
국민일보 신문구독