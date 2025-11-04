지난달 대전·충남권 평균 기온, 10월 역대 최고 기록
지난달 대전·충남권의 평균 기온이 역대 최고를 기록한 것으로 나타났다.
대전지방기상청은 2025년 10월 충남권의 기후 특성·원인에 대한 분석 결과를 4일 발표했다.
지난달 충남권의 평균기온은 평년 대비 2.7도 높은 16.7도를 기록하며 역대 1위를 기록했다. 중순까지는 평년보다 높은 기온이 지속되다 하순에 평년 수준으로 낮아졌다.
상순~중순에는 북태평양고기압이 서쪽으로 확장되면서 고기압 가장자리를 따라 따뜻하고 습한 공기가 유입돼 기온이 높았다. 이에 따라 상순의 평균기온은 역대 2위인 20.5도, 중순은 1위인 18.3도로 나타났다.
보령의 경우 10월 9일 일최고기온 30.8도로 극값을 경신했다.
하순에는 동시베리아 지역의 강한 기압능의 영향때문에 찬 대륙고기압이 발달해 남쪽으로 확장하면서 기온이 평년 수준으로 낮아졌다. 28일에는 대전·홍성에서 전년 대비 9~10일 일찍 첫서리가 관측되기도 했다.
강수량은 177.6㎜로 평년 57.8㎜대비 약 3.1배 수준이었고, 강수일수는 15.5일로 평년 6.1일 대비 약 2.5배 늘며 강수량·강수일수 모두 역대 가장 많았다.
비가 잦아진 이유로는 중순까지 따뜻하고 습한 북태평양고기압의 영향을 받는 가운데 북서쪽의 차고 건조한 상층 기압골이 자주 남하했고, 하층에서는 저기압이 6차례 통과했기 때문으로 분석됐다.
박경희 대전지방기상청장은 “올해 10월은 높은 기온과 큰 기온 변동, 이례적으로 잦은 강수가 함께 나타나면서 급격한 기후변동성을 보였다”며 “겨울철 재해에 대비해 정확하고 신속하게 기상정보를 제공하겠다”고 말했다.
