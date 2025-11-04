지난달 대전·충남권 평균 기온, 10월 역대 최고 기록

2025년 충남권 10월 일별 평균기온 시계열. 대전지방기상청 제공

강수량은 177.6㎜로 평년 57.8㎜대비 약 3.1배 수준이었고, 강수일수는 15.5일로 평년 6.1일 대비 약 2.5배 늘며 강수량·강수일수 모두 역대 가장 많았다.

비가 잦아진 이유로는 중순까지 따뜻하고 습한 북태평양고기압의 영향을 받는 가운데 북서쪽의 차고 건조한 상층 기압골이 자주 남하했고, 하층에서는 저기압이 6차례 통과했기 때문으로 분석됐다.

박경희 대전지방기상청장은 “올해 10월은 높은 기온과 큰 기온 변동, 이례적으로 잦은 강수가 함께 나타나면서 급격한 기후변동성을 보였다”며 “겨울철 재해에 대비해 정확하고 신속하게 기상정보를 제공하겠다”고 말했다.