대구 북구 “환경 공무직 채용 관련 송치 억울”

대구 북구는 대구 경찰이 환경 공무직 채용 비리 의혹 수사 후 배광식 북구청장과 공무원 5명 등 6명을 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치한 것에 대해 억울하다는 입장을 4일 밝혔다.
앞서 경찰은 배 구청장과 공무원 5명이 지난해 9∼11월 진행된 북구청 환경 공무직 채용 과정에서 특정인이 합격할 수 있도록 업무 담당자 등에 부당한 청탁을 행사하거나 이를 실행한 혐의 등을 받고 있다며 사건을 검찰에 불구속 송치했다.
북구는 입장문에서 “지난 10여년간 북구에서 채용 등 인사 관련 부정은 없었다”며 “만에 하나 문제가 있었다면 청렴도 1등급이 나올 수 없었을 것이며 청렴도 평가가 국민권익위원회 주관이었던 점을 상기해 보기 바란다”고 밝혔다.
또 “권익위 제보에 의한 경찰의 수사 과정에서 오해가 있었다고 보며 검찰의 판단에서 진실이 드러날 것으로 본다”며 “주민여러분께 걱정을 드린 점은 송구하나 이는 진실과는 다르다는 점을 분명히 말씀드릴 수 있다”고 주장했다.
