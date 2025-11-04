서울어린이 뮤지컬페스타 첫 선… 8일 마곡서 진행
미래세대 문화예술 참여 확대…공연·체험 프로그램 마련
서울시는 8일 서울 마곡 코엑스에서 ‘제1회 서울어린이 뮤지컬페스타’를 개최한다.
이번 행사는 어린이들이 직접 공연에 참여하고 무대를 경험하며 예술 감수성과 창의성을 키울 수 있도록 마련됐다. 다양한 공연과 체험 프로그램을 통해 가족 단위 시민이 함께 즐길 수 있는 문화축제로 진행될 예정이다.
행사에서는 어린이 공연팀이 무대에 오른다. 오후 12시 ‘초록꿈단’을 시작으로, 오후 1시 ‘플스타프렌즈’, 오후 2시 ‘소울프렌즈’가 뮤지컬 명곡을 선보인다. 이어 ‘나뮤즈’와 ‘앤앤뮤지컬’ 팀이 공연을 이어가며 어린이들의 역량과 재능을 펼칠 예정이다.
체험 프로그램도 준비된다. 현장에서는 어린이 뮤지컬 가수의 노래 교육, 단체 합창 연습, 무대 체험 등이 운영돼 어린이들이 실제 공연 환경을 직접 체험하고 뮤지컬 예술을 친숙하게 접할 수 있는 시간이 마련된다.
서울시 관계자는 “뮤지컬페스타는 어린이가 무대의 주체이자 예술의 중심이 되는 자리”라며 “미래 공연예술 인재 발굴과 지속 가능한 공연 생태계 조성의 기반이 되길 기대한다”고 말했다.
이번 행사는 서울 시민과 어린이면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 사전 신청 없이 현장에서 자유롭게 공연과 체험 프로그램을 즐길 수 있으며, 가족 단위 관람객에게도 의미 있는 문화 향유 기회가 될 전망이다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사