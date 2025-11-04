킨텍스, 중증장애인 일자리 카페 ‘아이갓에브리씽’ 개점
킨텍스는 중증장애인의 자립 기반을 마련하기 위한 일자리 창출 카페 ‘아이갓에브리씽 킨텍스타워점’을 킨텍스타워 1층 로비에 개점했다고 4일 밝혔다.
‘아이갓에브리씽’은 한국장애인개발원이 추진하는 표준화된 중증장애인 채용 카페 브랜드다. 안정적인 고용 기회를 제공하기 위해 전국 공공기관 및 지자체를 중심 확산되고 있으며 성요한복지회 산하 그라나다보호작업센터가 상시 2명 이상의 중증장애인 바리스타를 고용해 매장을 직접 운영한다.
‘아이갓에브리씽 킨텍스타워점’은 민관협력형 장애인 일자리 창출 사업으로 경기도의회 이재영 의원의 제안으로 진행됐다. 한국장애인개발원은 인테리어 및 장비 구입비를 지원했으며 킨텍스는 임대료를 무상 제공해 3년 이상의 안정적인 사업권을 보장했다. 킨텍스는 ‘아이갓에브리씽 킨텍스타워점’이 국내외 방문객에게 장애인에 대한 편견을 허무는 소통의 장이 될 것으로 기대하고 있다.
지난 3일 열린 개소식에는 킨텍스 이재율 대표이사와 한국장애인개발원 곽상구 사업본부장, 경기도의회 이재영 의원, 성요한복지회 정요안 이사장, 그라나다보호작업센터 김희경 센터장과 중증장애인 바리스타 3명 등 30여명이 참석했다. 이 자리에서 새 일터에서 근무를 시작하는 바리스타 3명에게 명찰을 수여하며 자립을 응원하고 격려하는 시간을 가졌다.
이재율 대표이사는 “커피 한 잔으로 모두가 함께 행복을 나누는 특별한 카페 아이갓에브리씽 110호점을 킨텍스에서 열 수 있어 매우 기쁘다”며 “킨텍스 공간을 활용한 장애인 일자리 창출사업추진의 결실이 더욱 확대될 수 있도록 카페 활성화를 위해 더욱 힘쓸 것”이라고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
