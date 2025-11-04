시사 전체기사

넥슨, ‘FC 온라인’ 전국 고교 반 대항 축구대회 ‘2025 넥슨 챔피언스 컵’ 진행

입력:2025-11-04 15:17
공유하기
글자 크기 조정
넥슨 챔피언스 컵에서 우승컵을 들고 기뻐하는 상산고 2학년 10반 선수들. 넥슨 제공

넥슨은 온라인 축구게임 ‘FC 온라인’의 전국 고등학교 반 대항 축구대회 ‘2025 넥슨 챔피언스 컵’을 진행했다.

올해 3회를 맞은 넥슨 챔피언스 컵은 청소년들의 축구 접근성을 높이고 축구를 즐기는 문화를 활성화하기 위한 국내 최초의 전국 고등학교 반 대항 아마추어 축구 대회다. 넥슨과 한국프로축구연맹이 유소년 축구를 지원하고 축구 저변 확대에 기여하고자 함께 운영하고 있는 ‘그라운드.N’ 프로젝트의 일환이다.

이번 대회는 서울, 경기, 인천, 강원, 충청, 경상, 전라, 제주 등 예선전을 통해 선발된 8개 권역 대표팀이 지난 5월부터 10월까지 본선 토너먼트를 진행했다. 최종 결승전은 지난 1일 천안 대한민국 축구종합센터에서 전라 지역의 상산고 2학년 10반과 제주 지역의 남녕고 1학년 5반의 단판 축구 경기로 치러졌다.

주최측에 따르면 이번 생중계 방송을 약 12만 8000이 시청했다. 상산고는 남녕고를 상대로 후반 막판 극적인 결승골을 터뜨리며 2대 1로 승리해 상금 500만 원과 우승컵을 차지했다.

경기 전에는 각 학급 담임 교사와 주장의 각오를 들어보는 인터뷰가 진행됐고 관객석에서는 각 학교의 우승을 기원하는 응원전이 펼쳐지며 결승전 분위기가 고조됐다. 하프타임에는 ‘넥슨캐시’를 선물하는 다양한 관객 참여 이벤트도 진행됐다.

FC 온라인 서비스를 총괄하는 넥슨 박상원 FC그룹장은 이날 시상식에 참여해 “전국의 학생들이 경기장에서 함께 웃고 뛰며 실제 축구를 즐기는 모습을 보니 뿌듯하다”며 “앞으로도 ‘그라운드.N’ 등 다양한 프로젝트를 통해 아마추어 축구 생태계가 더욱 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
찌개에 세정제 탄 남편…아내 신고로 현행범 체포
[속보] 미국 국방장관 “한국 핵잠 도입 적극 지원”
“발톱좀 깎아봐”…페루 국회의원 보좌진 갑질에 ‘발칵’
[재계뒷담] 한 달 넘게 오픈톡 불참한, 카톡 개편 주도 홍민택 CPO
[단독] 캄보디아 범죄 악용될 우려에도… 韓, 1000억 들여 전력망 깐다
최태원 “메모리 공급 요청 많아서 걱정… 이젠 효율 경쟁”
공격적인 국민연금… 적립금 절반 이상, 주식에 베팅
‘AI 동맹’ 코스피 사상 첫 4200 돌파… 62만닉스·11만전자 반도체 랠리
국민일보 신문구독