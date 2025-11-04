“지역 말살하는 석포제련소 이전·폐쇄 논의 당장 멈춰라”
‘봉화·태백·석포 생존권 사수 공동투쟁위원회’, 4일 경북도청 앞에서 시위
경북 봉화군 석포면과 인근 강원 태백시 주민들로 구성된 ‘봉화·태백·석포 생존권 사수 공동투쟁위원회’(이하 공투위)는 4일 경북도와 정부가 일부 환경단체의 일방적 주장에 치우쳐 영풍 석포제련소 이전 또는 폐쇄를 논의하는 데 강력히 반대한다며 경북도청 앞에서 시위를 벌였다.
공투위는 “이같은 추진은 지역의 생존을 송두리째 위협하는 지역 말살 정책이며 지역 주민을 배제한 채 일방적으로 밀어붙이는 무책임한 결정”이라고 주장했다.
공투위는 “영풍 석포제련소는 1970년 봉화군 석포면에 설립된 이래 반세기 넘게 대한민국 산업화의 초석이 돼 아연 제련을 통해 철강·조선·자동차·건설 등 국가 기간산업을 떠받치며 국가 경제 발전에 기여해 왔다. 제련소는 50여 년 간 봉화·태백·석포 지역 주민들의 삶을 지탱해 온 터전이자 수많은 일자리를 제공한 지역 경제의 생명줄이었다”고 평가했다.
또 “그럼에도 경북도와 중앙정부는 환경단체의 일방적인 주장만을 받아들여 석포제련소 이전·폐쇄 논의를 진행하고 있다. 제련소가 사라지면 지역 공동체와 경제가 동반 붕괴하고 수많은 근로자와 가족의 생존이 위협받을 것이다. 이는 결코 가벼이 여길 수 없는 결정이며 정책 결정자들은 그 책임의 무게를 직시해야 한다”고 주장했다.
공투위는 “사실에 근거한 평가가 필요하다. 석포제련소는 2019년부터 폐수 무방류 시스템과 오염 확산 방지시설 등에 매년 약 1000억원을 투자해 왔고 그 결과 제련소 상·하류 수질은 환경기준을 충족하고 최근 제련소 앞 강에서 수달 서식도 확인됐다. 이는 환경 개선의 신호인 만큼, 면밀한 과학적 검증과 균형 잡힌 평가가 뒤따라야 한다”고 지적했다.
공투위는 이와 함께 “무엇보다 지역 주민의 생존권이 걸린 논의에 정작 지역 주민이 배제돼 있다. 정부는 아픈 곳을 치유하는 의사가 되어야지 칼을 먼저 드는 존재가 되어서는 안 된다. 경북도는 주민 생존권을 짓밟는 이전·폐쇄 논의를 즉각 중단하고 제련소·지역사회·주민이 함께 상생할 수 있는 해법 마련에 나서라”고 요구했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사