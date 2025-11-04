“숨쉬기 힘들어”…단속 피하다 숨진 이주여성의 말

4일 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 연 이주노동자차별철폐네트워크의 모습. 연합뉴스

4일 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열었다.

법무부 차량에 탄 대구출입국·외국인사무소 단속반은 지난달 28일 해당 공장 안에 들어간 뒤 이주노동자로 보이면 2명씩 짝을 지어 수갑을 채우고 버스로 데려갔다고 한다.

강제로 버스에 태우고 나서야 체류비자가 확인되면 버스에서 내리게 한 것으로 전해졌다.