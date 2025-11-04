천안시, ‘쌀맛나는 천안삼거리 떡 페스티벌’ 9일 개최
충남 천안시는 9일 천안삼거리공원 선큰광장에서 ‘제1회 쌀맛나는 천안삼거리떡 페스티벌’를 개최한다고 4일 밝혔다.
행사장에서는 전통 떡을 중심으로 다양한 쌀을 활용한 가공식품을 선보이며, 가래떡 뽑기 릴레이 퍼포먼스 등의 프로그램이 진행된다.
또 떡 만들기, 떡메치기, 가래떡 나눔행사도 열릴 예정이다.
참여 업소는 떡과 누룽지, 쌀음료 등 쌀 가공식품과 지역 농특산물을 할인 판매한다.
윷놀이와 제기차기 등 전래놀이 체험과 식중독 예방 홍보 등 식품안전관리 캠페인도 진행된다.
김석필 천안시장 권한대행은 “쌀 소비를 촉진하고 활용할 수 있는 떡 축제로 쌀 산업 육성의 계기를 마련하겠다”고 말했다.
