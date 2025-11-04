‘딸 돌 축복해달라’ 단체문자 돌린 광주시의원…“진심으로 사과”
의회 행정사무감사와 예산 심의를 앞두고 ‘자녀의 돌 축복’을 바라는 문자메시지를 공직자들에게 보낸 광주시의원이 온라인에 사과문을 올렸다.
서임석 의원은 4일 SNS를 통해 “아버지의 마음으로 첫딸의 순수한 축복을 기대했고, 제 아이의 행복을 빌어주시리라 생각되는 분들께만 연락을 드렸다고 생각했다”며 “행위의 원인은 저(서임석)이고, 책임을 져야 할 당사자도 저다. 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “앞으로 주실 비판과 비난은 겸허히 제가 받아들이고, 더 나은 사람이 될 계기로 삼겠다”고 덧붙였다.
다만 “제 딸과 아내 그리고 가족들은 잘못이 없다”며 “가족들이 힘들어하고 있으니, 부디 가족을 향한 원색적인 비난만은 멈춰주시길 간곡히 호소드린다”고 밝혔다.
앞서 서 의원은 “첫째 딸의 돌을 축복해 달라”는 내용의 문자메시지를 공무원 등에게 보내 부적절하다는 논란이 일었다.
그는 “순수하게 축하받고 싶은 마음에서 보낸 것으로, 공직자들에게 성의 표시를 받은 사실은 없다”고 해명했으나 문자메시지를 수신한 일부 공직자들은 “축하금을 보내야 한다는 압박감을 느꼈다”고 털어놨다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사