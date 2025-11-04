포항시, 배터리 자원순환 거점 조성…국가배터리순환클러스터 본격 가동
경북 포항시는 4일 전기차 배터리를 활용한 순환경제 실현을 위한 국가 핵심 인프라인 ‘국가배터리순환클러스터 개소식’을 개최했다고 밝혔다.
포항블루밸리 국가산업단지에서 열린 이날 행사에는 이강덕 포항시장, 김고응 기후에너지환경부 자원순환국장, 유관 기업·기관, 지역 주민 등 200여명이 참석했다.
국가배터리순환클러스터는 총사업비 489억원이 투입된 기후에너지환경부 직접 수행사업으로, 시는 부지를 제공하며 조성 기반을 지원했다.
클러스터는 연구개발부터 성능평가, 인증, 비즈니스 지원까지 배터리 전주기 서비스를 수행할 수 있도록 구축됐으며 배터리 자원화 기술의 실증과 산업화를 가속화할 전망이다.
인근에 위치한 이차전지종합관리센터, 전기차 배터리 인라인 자동평가센터 등과 연계해 재사용·재활용 산업 전반을 포괄하는 자원순환 생태계를 구축하게 된다.
시는 향후 산업계와 연구기관 등과의 긴밀한 협력으로 기술 실증 성과의 상용화 확대, 관련 기업 집적 촉진, 전문 인력 양성 등 후속사업을 지속적으로 추진할 계획이다.
또 시민과 산업계의 이해 증진을 위해 시설 투어 및 홍보 프로그램을 병행하고 정책 공감대 형성과 녹색산업 가치 확산에도 나설 예정이다.
이강덕 포항시장은 “국가배터리순환클러스터를 중심으로 기업·대학·연구기관과 상생하는 순환경제 생태계를 구축해 대한민국 자원순환산업의 새로운 성장 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
