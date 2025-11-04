포항시, 배터리 자원순환 거점 조성…국가배터리순환클러스터 본격 가동

포항시는 4일 포항블루밸리 국가산업단지에서 ‘국가배터리순환클러스터 개소식’을 개최했다. 포항시 제공

항시는 4일

전기차 배터리를 활용한 순환경제 실현을 위한 국가 핵심 인프라인

‘국가배터리순환클러스터 개소식’을 개최했다고 밝혔다.

포항블루밸리 국가산업단지에서 열린