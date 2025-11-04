시사 전체기사

[단독] 천호동 흉기난동 피의자는 조합장 출신…3명 부상 병원 이송

입력:2025-11-04 13:42
수정:2025-11-04 13:47
서울 강동구 천호동의 한 상가 건물에서 흉기 난동 사건이 발생해 3명이 병원으로 이송됐다. 경찰은 재개발 조합장 출신인 피의자 A씨를 현장 체포해 재개발조합 내 갈등 등 범행 경위를 조사 중이다.

4일 서울 강동경찰서 등에 따르면 오전 10시20분쯤 천호동의 한 상가 건물 2층의 재개발조합 사무실에서 흉기 난동 사건이 발생해 3명이 병원으로 이송됐다. 피의자인 남성 A씨는 해당 재개발조합의 전직 조합장인 것으로 파악됐다.

소방 당국은 중상을 입은 50대 여성과 60대 여성, 70대 남성 총 3명을 인근 병원으로 이송했다. 피해자들 모두 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 피해자 3명이 해당 재개발 조합 직원일 가능성을 염두에 두고 수사중이다. 피해자 여성 1명은 찔린 후 옆건물까지 도망쳐 나와 건물 앞에는 핏자국이 발견됐다. 현재 인근에서는 천호동 모아주택 재개발이 진행 중이다.

이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr

