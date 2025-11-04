반려동물과 힐링을…대전 동구, 9일 ‘펫비트 페스타’ 개최
대전 동구는 9일 우송대 반려동물 놀이터에서 ‘2025 펫비트 페스타’를 개최한다고 4일 밝혔다.
행사장 내 체험존에서는 반려동물 관련 1대 1상담을 진행하는 ‘댕댕이 건강토크룸’, 반려동물의 구강관리 상태를 확인하는 ‘댕댕이 스마일 덴탈케어존’, 문제행동 상담 코너인 ‘댕댕이 행동클리닉’, 맞춤용품 제작 등 10개 부스가 운영된다.
채동진 우송대 교수는 위급상황 시 즉시 활용 가능한 처치법을 소개하는 반려동물 응급처치 특강을 진행하며, 반려동물 동반 음악회 ‘펫비트 콘서트’ 등의 공연도 이어진다.
박희조 대전 동구청장은 “반려가족이 체험과 음악으로 교감하며 소중한 추억을 쌓는 자리”라며 “앞으로도 주민이 참여하고 공감할 수 있는 체험형 문화 행사를 지속적으로 개최하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
