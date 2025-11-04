넷마블조정선수단, ‘제45회 전국장애인체육대회’서 총 12개 메달 획득

제 45회 전국장애인체육대회에서 총 12개 메달 획득한 넷마블조정선수단. 게임사 제공

넷마블문화재단은 ‘넷마블조정선수단’이 지난달 31일부터 이달 2일까지 부산 서낙동강 조정카누경기장에서 진행된 ‘제45회 전국장애인체육대회’에서 총 12개(금 9개, 은 3개)의 메달을 획득했다고 3일 밝혔다.