스마일게이트, 한국회계정보학회 ‘투명경영대상’ 수상

대리수상한 김선미 스마일게이트 엔터테인먼트 재무회계실 이사(왼쪽)가 기념촬영을 진행하고 있다. 스마일게이트 제공

스마일게이트가 한국회계정보학회가 선정하는 ‘투명경영대상’을 수상했다.