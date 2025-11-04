‘충북도청~오송역 13분’ CTX 이르면 2028년 착공
KDI 민자적격성 조사 통과
대전청사~청주공항 64.4km
충청권 광역급행철도(CTX) 사업이 정부의 예비검증 단계를 통과하며 본격 추진된다.
충북도는 CTX 사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사를 4일 통과했다고 밝혔다.
CTX는 정부대전청사~정부세종청사∼조치원~KTX오송역∼청주국제공항을 연결하는 총연장 64.4㎞의 철도로 청주 도심을 통과한다. 기존 경부선을 활용해 대전청사부터 세종청사를 거쳐 서울로 이어지는 지역 간 열차 운행도 함께 계획돼 있다.
총사업비는 5조1135억원으로 추산됐다. 투입되는 열차는 수도권 광역급행철도(GTX)와 같은 EMU-180 차량이다.
CTX가 개통되면 대전청사~세종청사 구간은 16분으로, 세종청사~청주공항 구간은 36분, 오송역~충북도청 구간은 13분 등으로 절반 가량 소요시간이 줄어들 전망이다. 대전·세종청사와 천안역, 청주공항 등 충청지역의 주요 거점 간 통행 시간이 30분대까지 단축된다.
국토교통부는 조속한 사업 추진을 위해 전략환경영향평가 등 후속 절차에 즉시 착수할 계획이다. 제삼자 제안공고 및 협상·설계 등을 거쳐 이르면 2028년 착공이 가능할 전망이다.
CTX는 국가가 추진하는 지방권 광역철도 중에서는 처음으로 지방자치단체가 건설비 15%만 부담하고 운영 중 손실이 발생하면 민간에서 부담하는 민간투자 사업 방식으로 추진된다. 재정 방식으로 추진되는 사업(30%)에 비해 지자체의 건설 및 운영비 부담이 적다.
이복원 충북도 경제부지사는 “CTX는 단순한 교통 인프라를 넘어 충청권 4개 시도의 생활경제권을 통합하는 메가시티 교통축으로 자리매김할 것”이라며 “충청권을 하나로 묶어 새로운 성장의 축을 세우는 균형발전의 구심점이 될 것”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
