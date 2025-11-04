의정부시가 추천하는 ‘가을에 걷기 좋은 길 베스트 5’

의정부시청 전경. 의정부시 제공

경기 의정부시는 가을철 시민들이 일상 속에서 여유를 느끼며 걸을 수 있는 ‘가을, 의정부의 걷기 좋은 길 5선’을 선정했다.

이번에 선정된 길은 ▲직동근린공원 산책길 ▲회룡사 가는 길 ▲부용천 황화코스모스길 ▲추동숲정원 무장애 데크길 ▲노강서원 가는 길 등 총 5곳이다.

직동근린공원. 의정부시 제공

회룡사 가는 길. 의정부시 제공

노강서원 가는 길. 의정부시 제공

수락산 등산로 중 하나로, 산행을 시작하기 전 조용히 걸으며 마음을 가다듬는 것도 좋다. 산책 구간은 카페 파인힐, 노강서원, 석림사다.

추동숲정원 데크길. 의정부시 제공

- 추동숲정원 무장애 데크길…해질녘의 평화, 노을이 쉬어가는 길

부용천 황화코스모스 길. 의정부시 제공

- 부용천 황화코스모스길: 밤의 여운, 달빛이 흐르는 길

산책을 마치고 중랑천을 따라 조금 더 걸으면 동오마을에 닿는다. 이곳에서 맛있는 음식을 즐기며 여유를 느끼다 보면, 하루의 고단함도 자연스레 풀린다.

산책 구간은 새말역 인도교 인근, 경기도청북부청사역, 효자역 인근으로 이뤄져 있다.