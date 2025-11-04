배틀그라운드·배틀그라운드 모바일, 포르쉐와 함께 3자 글로벌 협업 진행

크래프톤의 대표 게임 ‘PUBG: 배틀그라운드’와 ‘배틀그라운드 모바일’이 프리미엄 자동차 브랜드 포르쉐와 협업한다.

이번 협업은 세 브랜드가 함께하는 배틀그라운드 x 배틀그라운드 모바일 x 포르쉐 3자 글로벌 컬래버레이션이다. 각 플랫폼에서 포르쉐 차량과 다양한 협업 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.