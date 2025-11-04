배틀그라운드·배틀그라운드 모바일, 포르쉐와 함께 3자 글로벌 협업 진행
크래프톤의 대표 게임 ‘PUBG: 배틀그라운드’와 ‘배틀그라운드 모바일’이 프리미엄 자동차 브랜드 포르쉐와 협업한다.
이번 협업은 세 브랜드가 함께하는 배틀그라운드 x 배틀그라운드 모바일 x 포르쉐 3자 글로벌 컬래버레이션이다. 각 플랫폼에서 포르쉐 차량과 다양한 협업 콘텐츠를 순차적으로 선보일 예정이다.
이번 협업 소식은 지난달 31일 배틀그라운드 공식 소셜 채널을 통해 첫 공개되었다. “Precision rules. Confidence drives it (세상을 지배하는 정밀함. 오직 자신감이 완벽을 만든다)”을 콘셉트로 한 배틀그라운드 x 배틀그라운드 모바일 x 포르쉐 협업 트레일러가 전 세계 팬들에게 최초 공개되었다.
정밀함(Precision)과 자신감(Confidence)을 상징하는 두 브랜드, 배틀그라운드와 포르쉐의 만남을 기념하는 이번 트레일러는 완벽함을 추구하는 두 세계의 정체성을 시각적으로 담아냈다.
배틀그라운드와 배틀그라운드 모바일 모두 다양한 컬래버레이션 차량 스킨과 아이템이 추가될 예정이다. 배틀그라운드 PC는 11월 5일부터 12월 3일까지, 콘솔에서는 11월 13일부터 12월 11일까지 이용할 수 있다. 배틀그라운드 모바일은 다음 달 5일부터 내년 2월 28일까지 이용이 가능하다.
이번 협업을 기념해 다양한 이벤트도 함께 진행된다. PC·콘솔에서는 포르쉐 차량 스킨을 장착하거나 매일 플레이 미션을 달성하면 추첨 이벤트에 참여할 수 있다. 최종 1등에게는 ‘PUBG UNITED 2025 방콕 초청권’, 2등부터 5등까지는 차등 지급되는 G-Coin이 제공된다.
한국에서는 오프라인 이벤트인 ‘PUBG 성수 팝업스토어’도 운영된다. 현장에는 실제 포르쉐 차량을 전시한 포토존과 함께 다양한 체험존도 마련된다. 사전 소셜 이벤트를 통해 선정된 일부 참여자는 VIP존에서 특별한 경험을 즐길 수 있다.
배틀그라운드 모바일 이용자는 공식 채널을 통해 버전 4.1에 포함될 PUBG MOBILE x Porsche 협업 콘텐츠의 세부 정보를 확인할 수 있다. 협업 런칭 및 관련 소식은 배틀그라운드 모바일 공식 SNS 채널(페이스북, 인스타그램, X, 유튜브)을 통해 순차적으로 공개된다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
