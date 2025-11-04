어린이 병원에 진심, 넥슨 전남권에도 시설 개원

넥슨재단 50억원 건립 기금 후원, 전남권 최초 공공어린이의료시설

대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원에 이은 전국 세 번째 어린이 재활병원 건립

전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 전경. 넥슨 제공

넥슨재단이 50억원의 건립 기금을 기부 약정한 전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터가 정식 개원했다.



전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터는 전남권 최초의 공공어린이의료시설로, 전라남도 목포시 텃골로에 지하 1층, 지상 3층(1667.35㎡) 규모로 건립됐다. 20개 병상과 재활치료실, 총 104종 170대의 최신 재활 장비를 구비해 장애 아동들에게 물리치료, 작업치료, 언어치료 등 맞춤형 재활 서비스를 제공한다. 아울러 교육 및 맞춤형 통합 프로그램을 운영해 아동들의 일상 기능 회복과 사회 적응을 체계적으로 지원한다.



전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 개원식 테이프 컷팅식. 왼쪽부터 김종택 전남지체장애인협회장, 최유란 시의원, 박상선 전남어린이집연합회장, 박수경 시의원, 정광익 전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터장, 이호균 목포과학대학교 총장, 이정희 목포중앙병원장, 박규미 소림학교 학생, 조성오 목포시의장, 최예준 소림학교 학생, 김정욱 넥슨재단 이사장, 정광선 전라남도 보건복지국장, 이재교 NXC 대표, 지준숙 넥슨스페이스 대표, 이승택 목포중앙병원 이사장, 조성철 목포신협 이사장, 전경선 도의원, 강성휘 전 전라남도사회서비스원장, 김미경 도의원. 넥슨 제공

넥슨은 건립 기금 기부 외에도 따뜻하고 친근한 병원 환경 조성에 힘을 보탰다. 넥슨의 공간 자산 관리를 담당하는 자회사 넥슨스페이스가 병원 내 환아 및 보호자 휴게공간의 인테리어를 비롯해 시설 전반의 디자인 작업을 지원했으며 병원 로고와 내·외부 사인물 등 시각 요소도 함께 설계했다.



개원식에는 넥슨재단 김정욱 이사장, 엔엑스씨 이재교 대표, 넥슨스페이스 지준숙 대표, 전라남도 보건복지국 정광선 국장, 목포시 조석훈 부시장, 목포중앙병원 이승택 이사장, 목포중앙병원 이정희 병원장, 전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 정광익 센터장 등 주요 관계자들이 참석해 전남권 최초 공공어린이의료시설의 첫걸음을 축하했다.



넥슨재단 김정욱 이사장 축사. 넥슨 제공

넥슨재단 김정욱 이사장은 “전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 개원이 지역 내 장애 아동과 가족들에게 꼭 필요한 의료 서비스를 지원할 수 있는 출발점이 되기를 바란다”며 “앞으로도 어린이와 청소년의 건강한 미래를 위해 다양한 권역별 의료 지원 활동을 이어가겠다”라고 말했다.



전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 정광익 센터장은 “센터 개원을 계기로 장애 아동과 가족들이 안정적이고 전문적인 치료를 받을 수 있게 되어 매우 뜻깊다”라며 “지역사회와 함께 최상의 재활 서비스를 제공하며 환자와 가족들에게 실질적인 도움과 희망을 주는 공간이 되도록 힘쓰겠다”라고 밝혔다.



넥슨과 넥슨재단은 어린이의 건강한 미래에 대한 깊은 관심을 바탕으로 지난 2013년 국내 최초의 어린이재활병원인 ‘푸르메재단 넥슨어린이재활병원’ 건립 기금 기부와 함께 ‘대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원’과 ‘전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터’의 후원을 진행해 모두 개원을 완료했다. 또한 영남권 공공분야 어린이재활전문병원 확충을 위해 창원경상국립대학교병원에 건립 기금을 후원하며 전국 주요 거점별로 어린이 의료시설 확충을 위한 지원을 이어 나가고 있다.



이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터는 전남권 최초의 공공어린이의료시설로, 전라남도 목포시 텃골로에 지하 1층, 지상 3층(1667.35㎡) 규모로 건립됐다. 20개 병상과 재활치료실, 총 104종 170대의 최신 재활 장비를 구비해 장애 아동들에게 물리치료, 작업치료, 언어치료 등 맞춤형 재활 서비스를 제공한다. 아울러 교육 및 맞춤형 통합 프로그램을 운영해 아동들의 일상 기능 회복과 사회 적응을 체계적으로 지원한다.넥슨은 건립 기금 기부 외에도 따뜻하고 친근한 병원 환경 조성에 힘을 보탰다. 넥슨의 공간 자산 관리를 담당하는 자회사 넥슨스페이스가 병원 내 환아 및 보호자 휴게공간의 인테리어를 비롯해 시설 전반의 디자인 작업을 지원했으며 병원 로고와 내·외부 사인물 등 시각 요소도 함께 설계했다.개원식에는 넥슨재단 김정욱 이사장, 엔엑스씨 이재교 대표, 넥슨스페이스 지준숙 대표, 전라남도 보건복지국 정광선 국장, 목포시 조석훈 부시장, 목포중앙병원 이승택 이사장, 목포중앙병원 이정희 병원장, 전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 정광익 센터장 등 주요 관계자들이 참석해 전남권 최초 공공어린이의료시설의 첫걸음을 축하했다.넥슨재단 김정욱 이사장은 “전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 개원이 지역 내 장애 아동과 가족들에게 꼭 필요한 의료 서비스를 지원할 수 있는 출발점이 되기를 바란다”며 “앞으로도 어린이와 청소년의 건강한 미래를 위해 다양한 권역별 의료 지원 활동을 이어가겠다”라고 말했다.전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터 정광익 센터장은 “센터 개원을 계기로 장애 아동과 가족들이 안정적이고 전문적인 치료를 받을 수 있게 되어 매우 뜻깊다”라며 “지역사회와 함께 최상의 재활 서비스를 제공하며 환자와 가족들에게 실질적인 도움과 희망을 주는 공간이 되도록 힘쓰겠다”라고 밝혔다.넥슨과 넥슨재단은 어린이의 건강한 미래에 대한 깊은 관심을 바탕으로 지난 2013년 국내 최초의 어린이재활병원인 ‘푸르메재단 넥슨어린이재활병원’ 건립 기금 기부와 함께 ‘대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원’과 ‘전남권 넥슨 공공어린이재활의료센터’의 후원을 진행해 모두 개원을 완료했다. 또한 영남권 공공분야 어린이재활전문병원 확충을 위해 창원경상국립대학교병원에 건립 기금을 후원하며 전국 주요 거점별로 어린이 의료시설 확충을 위한 지원을 이어 나가고 있다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지