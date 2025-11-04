인천 서구, 청라청소년센터 건립 기부채납 협약식
인천 서구는 지난 3일 청라2동 행정복지센터 3층 대회의실에서 ‘청라청소년센터 건립 기부채납 협약식’을 개최했다고 4일 밝혔다.
이번 협약식은 복합문화공간인 청라청소년센터 건립을 위해 기중현 힐링웨이 대표이사가 건축비 전액을 기부하기로 한 것을 공식화하고 상호협력 의지를 다지는 자리로 마련됐다.
이 자리에는 강범석 서구청장을 비롯해 기 대표, 청라지역 청소년 및 지역주민, 청소년센터 관계자 등 60여명이 참석했다. 행사는 개회 및 내빈소개, ‘기부로 이어온 동행의 발자취’ 영상 시청, 인사 말씀, 협약서 서명 및 교환, 청라청소년센터 건립 관련 브리핑, 기념촬영 등 순으로 진행됐다.
구는 지난 7월 청라동 155-6번지 일대 면적 3000.1㎡의 부지를 매입했으며 청라청소년센터를 조성할 예정이다. 청라청소년센터는 지하1층∼지상3층 규모로 다목적 라운지, e북 기반 스마트도서관, 실내체육관, 공연장, 댄스 및 공연연습실, 메이커스페이스 등 청소년활동 진흥법상 수련관 기능을 모두 갖춘 복합시설로 조성될 예정이다.
협약은 그동안 서구 곳곳에서 기부와 사회공헌을 실천해 온 기 대표의 발자취가 또 한 번 결실을 맺은 사례로 볼 수 있다. 지난 2016년에는 서구 가좌청소년센터 건립 당시 공사비를 일부 기부하며 청소년활동시설 확충의 기반을 마련했고, 2019년에는 서구발달장애인평생교육센터 설립을 지원해 장애인과 가족들이 이용할 수 있는 평생교육 공간을 완성시켰다.
또 인천 내 사회복지시설과 교육기관을 대상으로 한 다수의 기부를 이어오며 지역 나눔문화 확산에 기여하고 있으며, 최근에는 인천지역 고액기부자 모임인 ‘아너소사이어티’ 회원으로 가입하는 등 사회공헌 활동의 범위를 전국으로 확대해 나가고 있다.
기 대표는 “청소년들이 마음껏 꿈꾸고 도전할 수 있는 공간이 되길 바란다”며 “세계를 이끌어나갈 스케일이 큰 인재가 우리 청라청소년센터에서 나오기를 희망한다”고 말했다.
이에 강 구청장은 “기부자의 뜻깊은 나눔이 서구의 청소년 정책에 큰 이정표가 될 것”이라며 “청소년이 행복하고 자유롭게 성장할 수 있는 공간으로 조성하기 위해 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 감사의 뜻을 전했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
