전북 국유지 감정가 이하 매각 확산…캠코 직원 비위 수사까지

국유지 매각 건수 급증·낙찰가율 하락

전북도 감정가 미달 증가

캠코 전북본부 직원 ‘우선매수권’ 사기 수사

한국자산관리공사(캠코). 뉴시스

최근에는 캠코 직원 비위까지 드러났다. 캠코 전북본부 직원 A씨는 국유지 우선매수권을 보장하겠다며 투자자 15명에게 1억4000만원을 받아 챙긴 혐의로 수사받고 있다. 대상지로는 전주·완주 임야·농지 18필지,

내부 감찰로 적발돼 면직됐으며 현재 잠적한 상태다.

허 의원은

“국유재산 매각 과정에서 감정가 이하 매각과 수의계약이 늘고 있다”며 “국민 자산을 제대로 보호하는 새로운 투명한 관리체계와 제도 보완이 필요하다”고 강조했다.