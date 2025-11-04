김태흠 “금산 친환경 양수발전소 건립 등 차질 없이 추진할 것”

김태흠 충남지사가 4일 금산군 다락원에서 언론인과의 대화를 진행하고 있다. 김성준 기자

양수발전소 건립, 금산군 보건소 신축 이전, 아토피 치유 특화마을 조성, 충남형 농촌리브투게더 건설 등을 차질없이 추진하겠다”고 밝혔다.