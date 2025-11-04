추경호 “불체포특권 포기 약속 지킨다…국회 관행도 모르는 특검, 다분히 정치적 접근”
12·3 계엄 당시 국민의힘 전 원내대표를 맡았던 추경호 의원이 4일 내란특검이 구속영장을 청구한 데 대해 국회의원 불체포특권을 포기하겠다는 입장을 밝혔다.
추 의원은 국회에서 열린 의원총회를 마친 후 기자들과 만나 “저는 국민께 불체포특권 포기 약속을 했다. 이번에도 저는 그 약속을 지킬 것”이라며 “불체포특권 뒤에 숨지 않고 당당히 임하겠다는 말씀드린다”고 말했다.
추 의원은 12·3 비상계엄 사태 나흘 전인 11월 29일 윤석열 전 대통령과 한남동 관저에서 비상계엄을 논의했던 것 아니냐는 의혹 제기에 대해서도 부인했다.
그는 “그날 만찬은 국민의힘 중진 의원 몇 분이 관저에서 만찬한 날이었고, 저는 여의도에서 저녁을 마친 후에 그 만찬(대통령 만찬)에 잠시 참석한 상황이었다”며 “거기에는 우리 의원들 다수, 대통령비서실, 수석 등 여러 분들이 계셨던 것으로 기억한다”고 설명했다. 이어 “계엄 또는 여러 국정 현안에 대한 무거운 이야기를 나누는 자리가 전혀 아닌, 가벼운 만찬 자리에 제가 늦게 합류하게 된 것”이라고 덧붙였다.
비상계엄 사태 당일 의원총회 장소를 국회 예산결산특별위원회 회의장으로 공지한 데 대해서도 해명했다. 추 의원은 “(특검) 구속영장에서 그 공지 내용을 언급하면서 의총을 왜 본회의장이 아닌 예결위회의장으로 했냐는 접근을 하면서, 국회의원들이 본회의에 참석하지 못하도록 의총 장소를 예결위회의장으로 공지했다는 내용도 (영장에) 있었다”며 “민주당의 주문에 의한 수사 결과를 만들고 꿰맞추기 위한, 다분히 정치적 접근이라고 강하게 의심한다”고 말했다.
그는 “아시다시피 의총은 항상 예결위장 아니면 (국회 본관) 246호를 민주당하고 늘 번갈아 가면서 사용한다”며 “의총 장소를 실무진 판단으로 그날 예결위회의장을 우리가 사용하기 때문에 공지가 그렇게 나갔는데, 그것을 본회의 참석을 못 하게 할 목적으로 했다는 식의 내용도 포함돼 있는 것”이라고 지적했다.
앞서 내란특검은 지난 3일 추 의원을 내란 중요임무 종사 혐의로 구속을 청구했다. 특검은 지난해 12월 3일 윤석열 당시 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 수차례 바꾸는 등의 방식으로 다른 의원들의 표결권 행사를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 당시 원내대표였던 추 의원은 계엄 선포 이후 의원총회를 소집하면서 장소를 국회→당사→국회→당사로 세 차례 변경한 바 있다.
국민의힘 의원 107명 일동은 성명을 내고 “국민의힘 의원 107명 어느 누구도 의원총회 공지 문자 메시지로 표결을 포기하거나 방해 받은 사실이 전혀 없다는 것을 국민 앞에 증언한다”고 공언했다.
내란특검을 향해서는 “12월 3일 의결정족수가 모두 채워졌음에도 불구하고 이재명 대통령(당시 민주당 대표)이 본회의장에 들어올 때까지 표결을 미룬 우원식 의장을 계엄해제 표결방해 혐의로 수사할 것을 촉구한다”고 반발했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
