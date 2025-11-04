체육공단, 2025년 국내대학원 교육지원금 수여식 개최
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 2025년도 국내대학원 교육지원금 수여식을 개최했다.
공단은 지난달 31일 서울올림픽파크텔에서 수여식을 열고 신규 수혜자에 대한 장학 증서를 전달했다고 4일 밝혔다. 이번 수여식에서는 기존 수혜자와 신규 수혜자가 함께하는 네트워킹 데이도 진행됐다.
국내대학원 교육지원금 사업은 전·현직 국가대표의 석·박사 학위 취득을 도와 경력개발과 사회 진출 기회를 제공한다. 정철락 공단 스포츠진흥본부장은 “국가대표 출신 선수의 전문성 함양과 사회 진출에 도움이 된 것 같아 매우 기쁘게 생각한다. 체육인의 복지 증진을 위해 본 사업을 비롯한 다양한 지원을 약속드린다”고 전했다.
프로야구 선수 출신 조경환 의왕 야구 아카데미 대표와 전 카바디 국가대표 우희준 덕성여대 외래교수는 ‘체육인의 진로’라는 주제로 강연에 나섰다. 여자컬링 세계선수권대회 조직위원회에서 활동한 고아라 전 매니저는 ‘스포츠 국제무대 준비와 실무’에 대한 강연을 맡았다.
올 하반기에는 2012 런던올림픽 레슬링 금메달리스트 김현우, 2018 평창 동계올림픽 봅슬레이 은메달리스트 서영우 등 16명의 신규 수혜자를 포함해 총 76명이 대상자로 선정됐다. 대상자는 대학원 수업연한 4학기 동안 학기당 최대 300만원의 입학금 및 등록금을 지원받는다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
