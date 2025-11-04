[속보] 이 대통령 “AI 시대 여는 첫 예산…AI 고속도로 구축”
이 대통령, 국회 시정연설
이재명 대통령이 “정부가 마련한 내년도 예산안은 바로 인공지능(AI) 시대를 여는 대한민국 첫 번째 예산안”이라며 국회의 초당적인 협력을 4일 당부했다.
이 대통령은 이날 국회 시정연설을 통해 “박정희 대통령이 산업화 고속도로를 깔고, 김대중 대통령이 정보화 고속도로를 낸 것처럼, 이제는 AI 시대 고속도로를 구축해 도약과 성장 미래를 열어야 한다”면서 이렇게 말했다.
이 대통령은 “오늘은 제가 대통령 취임 선서를 한 지 정확히 5개월째 되는 날”이라며 “불법 계엄 여파로 심화한 민생경제 한파 극복을 위해 지난 5개월 동안 비상한 각오로 임했고, 다행히 지금 우리 경제는 위급상황을 벗어났다”고 평가했다.
이어 “주가지수도 4000을 돌파했다”며 “국민 여러분 협력으로 주가를 옥죄던 지정학적 리스크, 지배구조 리스크, 시장 투명성 리스크가 일부 개선되고, AI 등 산업경제 정책이 조금씩 자리를 잡아간 덕분”이라고 덧붙였다.
그러면서 “그러나 여기에서 안주하거나 만족하기엔 우리가 처한 상황이 절대 녹록지 않다”며 “우리는 지금 겪어보지도 못한 국제 무역 통상질서 재편과 AI 대전환 파도 앞에서 국가 생존을 모색해야 할 절체절명 위기”라고 강조했다.
이 대통령은 “변화를 읽지 못하고 남의 뒤만 따라가면 끝없이 도태되지만 변화를 선도하며 한 발짝 앞서가면 무한한 기회를 누릴 수 있다”며 “농경 사회에서 산업 사회로, 산업 사회에서 정보 사회로 전환해 왔던 것처럼 AI 사회로 전환은 필연”이라고 목소리를 높였다.
이 대통령은 “산업화 시대엔 하루가 늦으면 한 달이 뒤처지고, 정보화 시대엔 하루가 늦으면 1년이 뒤처졌지만, AI 시대엔 하루가 늦으면 한 세대가 뒤처진다”고 말했다.
이 대통령은 예산 편성 원칙에 대해 “총지출을 올해 대비 8.1% 증가한 728조원으로 편성한 가운데 ‘AI 3대 강국’ 도약을 위한 대전환에 10조1000억원을 편성했다”고 말했다.
올해 예산 3조3000억원보다 3배 이상 늘어난 규모라는 게 이 대통령 설명이다.
이 대통령은 피지컬 AI 선도 국가 달성을 위해 국내 우수한 제조 역량과 데이터를 활용해 중점사업에 집중적으로 투자하겠다고 공언했다.
로봇과 자동차, 조선, 가전·반도체, 팩토리 등 주요 산업 분야를 중심으로 AI 대전환에 향후 5년 동안 약 6조원을 투입하겠단 구상이다.
이 대통령은 “재래식 무기체계를 AI 시대에 걸맞은 최첨단 무기체계로 재편하고 스마트 강군으로 신속히 전환할 것”이라도 말했다.
그러면서 “국방력을 획기적으로 강화하고 우리의 염원인 자주국방을 확실히 실현하겠다”고 강조했다.
이 대통령은 복지와 고용, 납세, 신약 심사 등을 중심으로 공공부문 AI 도입을 확산하는 한편 고급인재 1만1000명을 양성해 국민 누구나 AI를 주도적으로 활용할 수 있도록 지원하겠다고 말했다.
이 대통령은 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 26만장을 확보한 것을 두고는 “이제 국내 민간기업도 GPU 확보에 어려움이 없을 것”이라고 말했다.
이 대통령은 또 정부도 고성능 GPU 1만5000장을 추가로 구매해 정부 목표인 3만5000장을 조기에 확보하겠다고 말했다.
이 대통령은 “미래를 대비하기 위해 꼭 필요한 예산은 과감하게 편성하되 불필요한 예산은 대폭 삭감했다”며 “정부 예산은 모두 국민이 낸 세금이고, 그 세금에 국민 한 분 한 분의 땀과 눈물이 배어 있는 만큼 단 한 푼의 예산도 허투루 쓰지 않기 위해 노력했다”고 말했다.
