테디밸리골프앤리조트, 오거스타 유리알 그린 스피드로 대회 준비 끝…“이 보다 완벽할 수 없다”

6일부터 나흘간 KPGA 투어 챔피언십 개최

테디밸리골프앤리조트의 밸리코스 12번홀에서 바라본 한라산. 테디밸리골프앤리조트

야자수가 그린 주변을 빙 둘러싸고 있어 이국적 정취가 물씬 풍겨나는 테디밸리 골프앤리조트. 테디밸리 골프앤리조트

테디밸리골프앤리조트 밸리코스 9번홀에서 바라본 산방산. 테디밸리골프앤리조트

이번 대회에 다수의 제주 지역 기업들이 후원으로 참여했다. 테디밸리골프앤리조트

이 대회는 주관 방송사인 SBS Golf2를 통해 1~2라운드는 낮 12시부터 오후 5시까지, 3라운드는 오전 11시부터 오후 4시, 최종라운드는 아침 10시부터 오후 4시까지 생중계된다. SBS Golf 공식 홈페이지와 유튜브 채널, 포털사이트에서도 시청 가능하다.