테디밸리골프앤리조트, 오거스타 유리알 그린 스피드로 대회 준비 끝…“이 보다 완벽할 수 없다”
6일부터 나흘간 KPGA 투어 챔피언십 개최
구름 한 점 없는데다 햇볕이 가장 잘 드는 정남향에서 바라 봐서인지 한라산이 그려내는 곡선이 눈이 시릴 정도로 아름답다. 반대 방향으로 고개를 돌리면 손에 잡힐 듯 가까이 다가온 산방산 너머로 한반도의 막내 마라도가 아스라이 눈에 들어 온다.
이렇듯 기상 영향이 가장 덜한 해발 190m의 채석장 터에 자리 잡은 골프장이 해발 1950m의 한라산에서 남방 돌고래의 서식지인 서귀포 먼 바다까지 제주의 모두를 품는다. 제주도 서귀포시 안덕면에 위치한 테디밸리 골프앤리조트(파72)다.
오는 6일부터 9일까지 나흘간 그 곳 테디밸리 골프앤리조트에서 지금껏 없었던 특별한 골프 이벤트가 펼쳐진다. 남자 프로골프 최정예 64명이 출전해 왕중왕을 가리는 한국프로골프(KPGA)투어 시즌 최종전 투어 챔피언십(총상금 11억원·우승 상금 2억2000만원)이다.
테디밸리 골프앤리조트에서는 2007년 9월 그랜드오픈 이후 KLPGA투어 대회는 수 차례 개최한 바 있지만 KPGA투어 토너먼트는 이번이 처음이다. 그것도 올해만 열리는 게 아니다. 남자 골프의 발전을 위해 오는 2029년까지 향후 7년간 개최하는 통큰 결정을 했다.
테디밸리 골프앤리조트 김민 부회장은 “이 대회를 5년간 장기 계약으로 유치한 배경은 KPGA투어의 르네상스에 일조하고 싶은 게 가장 큰 이유”라며 “그 다음은 이 대회 유치를 계기로 ‘골프 천국’ 제주가 옛 영화를 되찾을 수 있었으면 하는 바람이다”고 했다.
그래서일까. 골프장측은 대회의 성공적 개최를 위해 만반의 준비를 마친 뒤 결전의 순간만을 기다리고 있다. 성수기임에도 월요 휴장을 과감히 단행한 것도 바로 그런 이유에서다.
이번 대회 코스 전장은 7259야드로 세팅됐다. 그린 예고는 2.8mm, 페어웨이 잔디 길이는 15mm, A러프는 32mm, B러프는 45mm다. 골프장측은 대회 기간 그린 스피드를 스팀프 미터(그린 스피드 측정기) 기준 4.0m로 예상하고 준비를 마쳤다.
그러나 경기위원회의 요청에 따라 이번 대회는 스팀프미터 기준 3.6m로 세팅된다. 미국프로골프(PGA)투어 시즌 첫 메이저대회인 마스터스 토너먼트 개최 코스인 미국 조지아주 오거스타 내셔널GC의 대회 기간 스피드와 같은 수준이다. 영국의 골프 전문지 골프먼스리의 보도에 따르면 오거스타의 그린 스피드는 마스터스 기간에 4.0m로 알려져 있지만 실제는 3.6m다.
테디밸리 골프앤리조트는 채석장 터였던 곶자왈 지대에 조성됐다. 그래서인지 코스에 들어서면 친환경 골프장임을 금세 알 수 있다. 페어웨이를 벗어난 전 지역은 울창한 제주 원시림 지대다. 마치 산소통을 달고 라운드를 하는 느낌이어서 라운드 자체가 곧 힐링이 되는 곳이다.
테디 코스 8번홀(파3)로 향하는 루트인 에코 브릿지는 이 골프장이 친환경 골프장으로 조성됐다는 걸 가장 여실히 보여주는 증거다. 곶자왈 지대 자연 원형을 그대로 보존하기 위해 일종의 필로티 공법으로 기둥을 세워 그 위에 나무 도로를 만든 것이다. 그 곳을 카트를 타고 이동할 때면 나는 덜컹 거리는 소리는 영락없이 달구지를 타고 비포장 시골길을 달린 느낌이다.
코스는 원래 테디가 아웃코스(1~9번홀), 밸리가 인코스(10~18번홀)다. 하지만 이번 대회 때는 그 반대로 변경된다.
대회 준비는 완벽하게 마쳤다. 카트 도로와 페어웨이 잔디 경계선(엣지)은 말끔하게 정리가 돼 한 마디로 칼각이다. 벙커턱과 사면은 일일이 수작업으로 깔끔하게 정비를 마쳤다. 대회 개막에 앞서 몇 차례 시뮬레이션까지 했을 정도다.
대회 기간에는 어린이를 동반한 선수 가족을 위해 키즈존도 운영한다. 키즈존에는 테디밸리 골프앤리조트의 모체인 테디베어의 다양한 인형들이 어린이들을 반갑게 맞이하게 된다.
최병복 KPGA경기부위원장은 “코스 관리가 아주 잘돼 있다”라며 “올해 치러진 대회 중 코스 잔디 컨디션 때문에 고민하지 않은 유일한 대회가 될 것 같다. 코스 상태가 완벽하다”고 극찬을 아끼지 않았다.
이번 대회는 아웃오브바운스(OB) 구역이 딱 한 곳(10번홀 왼쪽)에만 있고 나머지는 모두 페널티 구역이다. 이 또한 다른 대회 코스 세팅과 다른 점이다. 따라서 선수들의 공격적 플레이가 기대된다.
이에 대해 최 부위원장은 “인터내셔널 스탠다드”라며 “KPGA투어도 이번 대회와 같은 추세로 가야한다”고 했다.
한편 대회 입장권은 1만 원으로 현장에서 구매할 수 있다. KPGA 애플리케이션을 통한 구매시 무료 입장이 가능하다. KPGA 회원과 만 12세 이하의 어린이, 장애인, 국가유공자도 관련 서류를 지참할 경우 무료로 입장할 수 있다. 갤러리를 위한 다양한 경품도 마련돼 있다.
이 대회는 주관 방송사인 SBS Golf2를 통해 1~2라운드는 낮 12시부터 오후 5시까지, 3라운드는 오전 11시부터 오후 4시, 최종라운드는 아침 10시부터 오후 4시까지 생중계된다. SBS Golf 공식 홈페이지와 유튜브 채널, 포털사이트에서도 시청 가능하다.
서귀포=정대균골프선임기자(golf5601@kmib.co.kr)
