[속보] 국힘, 이 대통령 시정연설 보이콧…‘추경호 영장’ 규탄대회

입력:2025-11-04 09:36
수정:2025-11-04 10:42
이재명 대통령이 4일 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 하기 위해 국회에 도착해 피켓시위를 하는 국민의힘 의원들 앞을 지나고 있다. 국회사진기자단

국민의힘은 내란 특검이 추경호 전 원내대표에 대한 구속영장을 청구한 데 항의해 이재명 대통령의 국회 시정연설을 보이콧하기로 4일 결정했다.

최수진 원내수석대변인은 이날 국회 의원총회 후 기자들과 만나 “(시정연설장에) 들어가지 않고 국회 로텐더홀에서 강력히 (정부를) 규탄할 예정”이라고 밝혔다.

최 원내수석대변인은 이어 “추 전 원내대표 구속영장 청구는 야당 탄압이고 정치보복”이라며 “작은 명함 5장을 돌렸다고 김문수 전 대선 후보는 경찰에 신고했다. 이런 일은 불합리하다고 생각해 시정연설에 참가하지 않기로 결정했다”고 덧붙였다.

국민의힘은 대신 내란 특검이 전날 내란 중요임무종사 혐의로 추 전 원내대표에 대한 구속영장을 청구한 데 대한 규탄대회를 열었다.

국민의힘 의원들을 검은색 마스크를 착용하고, ‘야당탄압 불법특검’이라는 글귀가 적힌 피켓을 든 채 국회 본청 건물에 들어오는 이 대통령에게 항의했다.

이들은 “이재명식 정치탄압 폭주정권 규탄한다” 등의 구호를 외쳤다. 일부 의원은 이 대통령을 향해 ““범죄자 왔다, 범죄자”라고 말하기도 했다.

장동혁 국민의힘 대표는 의원총회에서 “조은석 특검의 어제 구속영장 청구로 그 생명이 다했다고 생각한다”며 “어제 특검의 브리핑을 보면 직권남용 권리행사 방해 혐의는 다 빠져 있다”고 주장했다.

그러고는 “이번이 대통령의 마지막 시정연설이 돼야 한다”고 목소리를 높였다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

