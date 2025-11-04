사망한 ‘北 외교 얼굴’ 김영남 누구…3대 모두 거친 ‘김씨 왕조’ 2인자
김일성·김정일·김정은 3대에 걸쳐 ‘북한 외교의 얼굴’로 불렸던 김영남 전 최고인민회의 상임위원장이 전날 사망했다고 조선중앙통신이 4일 보도했다.
조선중앙통신은 “우리 당과 국가의 강화발전사에 특출한 공적을 남긴 노세대 혁명가인 김영남 동지가 97살을 일기로 고귀한 생을 마쳤다”고 전했다. 사인은 암성중독에 의한 다장기부전이다.
김정은 북한 국무위원장은 이날 오전 1시 주요 간부들과 김 전 위원장의 시신이 안치된 평양시 보통강구역 서장회관을 찾아 조문했다. 장례는 최고인민회의 상임위원회와 내각 결정에 따라 국장으로 치러진다. 국가장의위원회에는 김 위원장을 비롯해 박태성 내각 총리, 최룡해 최고인민회의 상임위원장 등 고위 간부들의 이름이 올랐다. 조문은 이날 오전 9시부터 오후 7시까지 이뤄지며 발인은 5일 오전 9시다.
다만 대남 업무를 맡았던 김영철·리선권은 명단에 포함되지 않았다. 이들은 지난해 5월 김기남 전 노동당 선전 담당 비서 사망 때는 장의위원회에 포함돼 그 배경에 관심이 쏠린다.
통신은 김 전 위원장이 1928년 일제 강점기 ‘항일애국자 집안’에서 태어났다고 소개했다. 그는 김일성종합대학 재직 중 모스크바로 유학을 떠났다가 1952년 귀국해 중앙당학교(김일성고급당학교) 교수를 거쳐 노동당 국제부에서 외교 관료로 정치에 입문했다.
고인은 20대부터 노동당 국제부와 외무성에서 요직을 두루 거친 정통 외교관 출신으로 3대 권력 체제의 변화 속에서도 좌천과 혁명화를 한 번도 거치지 않았다.
1983년부터 정무원 부총리 겸 외교부장(외무상)을 맡았고 1998년 김정일정권 공식 출범 이후 21년간 대외적으로 국가수반인 최고인민회의 상임위원장 자리를 지켰다. 대외활동을 피했던 김정일 국방위원장을 대신해 사실상 정상외교를 도맡으면서 북한의 대표로 국제사회에 얼굴을 알렸다.
김정은정권 들어서도 방북한 정상급 인사를 영접하는 등 정상외교의 한 축으로 활약하다가 2019년 91세를 끝으로 60년 넘게 이어온 공직 생활을 마감했다. 특히 2018년 평창 동계올림픽 때는 북한 고위급 대표단을 이끌고 김 위원장의 여동생인 김여정 부부장과 함께 방남해 문재인 당시 대통령을 면담한 업적이 회자된다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
