왜 생산은 광양이 하고 결정은 포항이 하나…“지역이 주인 돼야”

강정일 전남도의원, “광양 자립형 산업 거점도시 도약 시급”



포항 중심 의사결정 구조 개선·광양 자립형 경영체계 구축 촉구



“광양제철소가 창출한 막대한 이익이 지역으로 환원되지 못해”



강정일(사진) 전남도의원이 “이제는 광양이 단순한 생산기지가 아닌 자립형 산업 거점도시로 도약해야 할 때”라고 강조했다.



강 의원은 제395회 정례회 제1차 본회의에서 포스코 광양제철소의 독립채산제 도입 필요성을 강력히 주장하며 이같이 밝혔다.



4일 전남도의회에 따르면 강 의원은 전날 열린 본회의에서 “광양시는 연간 2100만t이 넘는 조강을 생산하는 대한민국 최대의 제철도시로, 국가 산업화를 견인해온 포스코의 핵심 생산기지”라면서 “그 이면에는 대기오염, 소음, 진동 등 환경피해를 감내해온 지역 주민들의 오랜 희생이 있었다”고 지적했다.



이어 “포스코의 주요 경영 의사결정이 여전히 포항 본사 중심으로 이뤄지고 있어, 광양제철소가 창출한 막대한 이익이 지역으로 환원되지 못하고 있다”면서 “이제는 포항 중심의 통합채산 구조를 광양 독립채산 구조로 전환해 지역균형발전과 책임경영을 실현해야 한다”고 촉구했다.



광양제철소 전경. 포스코 제공

또한 “광양제철소는 수소환원제철과 전기로 확대 등 탄소중립 시대를 대비한 핵심 기술을 실험하고 적용할 수 있는 최적의 거점”이라며 “독립채산제가 도입된다면 광양이 자체 예산과 전략을 기반으로 친환경 설비 투자와 ESG 경영을 선도해, 탄소 저감 산업 전환의 중심 도시로 자리매김할 수 있을 것”이라고 강조했다.



강 의원은 “광양제철소의 독립채산제 도입은 단순한 제도 개편이 아니라, 기업과 지역이 함께 성장하며 지속가능한 발전을 이루기 위한 실질적 변화”라며 “광양이 국가 산업의 중심을 넘어 지역 자립과 상생발전의 모범 도시로 거듭나야 한다”고 말했다.



광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



