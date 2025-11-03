[속보] 경사노위 위원장에 김지형 前대법관…산업안전보건본부장 류현철
지식재산처 처장에는 김용선 현 한국지식재산보호원장
이재명 대통령은 노·사·정 사회적 대화 기구인 경제사회노동위원회 위원장으로 김지형 전 대법관을 임명했다. 김 전 대법관은 판사 출신으로, 2020년부터 2년간 삼성 순법감시위원장을 거쳐 법무법인 지평 대표변호사로 재직 중이다.
강유정 대통령실 대변인은 3일 “김 위원장은 법원 내 손꼽히는 노동법 권위자로 사회적 약자를 보호하는 데 힘써온 분”이라며 “일과 일터의 다양한 문제를 해결하기 위해 노사정 대화 기구인 경사노위 위원장으로서 공정한 사회적 대화를 이끌어 나갈 적임자”라고 밝혔다.
이 대통령은 고용노동부 산업안전보건본부장에 류현철 일환경건강센터 이사장을 임명했다. 류 본부장은 직업환경의학 전문의로 산재 예방 전문가다. 강 대변인은 “산업안전보건본부장이 차관급으로 승격된 이후 첫인사인 만큼 산업재해 사망 사고를 반드시 근절하겠다는 이 대통령의 강한 의지를 실천할 적임자로 기대된다”고 설명했다.
지식재산처 처장에는 김용선 현 한국지식재산보호원장을 임명했다. 김 처장은 특허청 차장과 산업재산정책국장 등 주요 직위를 두루 거친 관료 출신이다. 강 대변인은 “연구개발(연구·개발)과 사업화, 재투자 등 지식재산의 선순환 생태계를 구축해 K콘텐츠와 인공지능(AI), 반도체, 바이오 분야에서 대한민국의 지식재산 기반을 확고히 할 것”이라고 전했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
