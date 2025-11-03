“켁켁”…숨소리만으로 36초 골든타임 잡은 119요원

119상황요원, 신속한 판단으로 구조

단 36초만에 출동 대응 결정

GPS로 5분 만에 발견, 생명 구해

전북소방본부 119종합상황실 김세민 소방교. 전북도 제공

말 한마디 들리지 않은 신고를 받은 119상황요원이 거친 숨소리만으로 위급 상황을 감지해 신속히 조치하며 한 생명을 살렸다.



3일 전북소방본부에 따르면 지난달 30일 오전 11시 39분쯤 군산시 소룡동에서 119구 긴급신고가 접수됐지만, 수화기에서는 말 대신 “켁켁” 하는 고통스러운 숨소리만 이어졌다.



당시 말을 잇지 못한 신고자의 상태를 직감한 119종합상황실 김세민(34) 소방교는 신고 접수 36초 만에 구급차와 펌프차, 경찰에 공동대응을 요청했다.



출동한 현장대는 도착 후 신고 위치 파악에 어려움을 겪었으나, 김 소방교가 휴대전화 GPS 신호를 확인해 “건물 뒤편 공영주차장을 수색하라”고 안내했다. 출동 5분 만에 대원들은 주차장 인근 컨테이너 옆에서 목을 맨 채 쓰러진 A씨를 발견해 구조했다.



A씨는 병원으로 옮겨져 의식과 호흡을 되찾았으며 현재 정신건강복지센터에서 상담을 받고 있다.



김세민 소방교는 “숨소리만으로도 위급함을 느꼈다”며 “조금만 늦었더라면 결과가 달라졌을 것”이라고 말했다.



군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 말 한마디 들리지 않은 신고를 받은 119상황요원이 거친 숨소리만으로 위급 상황을 감지해 신속히 조치하며 한 생명을 살렸다.3일 전북소방본부에 따르면 지난달 30일 오전 11시 39분쯤 군산시 소룡동에서 119구 긴급신고가 접수됐지만, 수화기에서는 말 대신 “켁켁” 하는 고통스러운 숨소리만 이어졌다.당시 말을 잇지 못한 신고자의 상태를 직감한 119종합상황실 김세민(34) 소방교는 신고 접수 36초 만에 구급차와 펌프차, 경찰에 공동대응을 요청했다.출동한 현장대는 도착 후 신고 위치 파악에 어려움을 겪었으나, 김 소방교가 휴대전화 GPS 신호를 확인해 “건물 뒤편 공영주차장을 수색하라”고 안내했다. 출동 5분 만에 대원들은 주차장 인근 컨테이너 옆에서 목을 맨 채 쓰러진 A씨를 발견해 구조했다.김세민 소방교는 “숨소리만으로도 위급함을 느꼈다”며 “조금만 늦었더라면 결과가 달라졌을 것”이라고 말했다.군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지