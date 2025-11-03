‘2040 남해안 세계엑스포’ 유치하자…경남도, 부산·전남과 협업

‘해양과 섬’ 주제 삼아 남해안 전체 연결하는 첫 엑스포로 추진

박완수 경남도지사가 3일 도청 확대간부회의에서 '2040 남해안 세계엑스포' 유치 의지를 밝혔다. 경남도 제공

박완수 경남도지사가 3일 도청 확대간부회의에서 ‘2040 남해안 세계엑스포’ 유치를 부산광역시, 전라남도와 함께 적극 추진해야 한다고 강조했다.



박 지사는 “지난달 20일 부산 벡스코에서 열린 ‘2025 남해안 미래비전 포럼’에서 경남도와 부산시, 전남도가 함께 남해안을 중심으로 2040 세계엑스포 등록을 추진하기로 합의했다”며 “세계엑스포는 1851년 이후 36회가 열렸지만 해양과 섬을 주제로 한 등록엑스포는 한 번도 없었기에 남해안 전체가 연결되는 첫 엑스포가 될 수 있다”고 말했다.



이어 “2031년 여수 해저터널과 가덕 신공항 완공에 맞춰 준비하면 엑스포 개최와 연계한 남해안 발전의 큰 전기가 될 것”이라며 “빠른 시일 내에 경남이 주도적으로 부산·전남과 협의체를 구성하고 유치 계획을 수립해야 한다”고 주문했다.



경남도는 실무 부서를 중심으로 부산·전남과 정례 협의체 구성, 남해안 섬 연결 해상국도 및 관광·물류 인프라 연계 등 구체적 준비 전략을 수립할 방침이다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



